"Фестивальное лето" на "Интере" и Лайма Вайкуле – снова в лидерах

На "Интере" успешно продолжается "Фестивальное лето"!
Вчера, 20 июля, в эфире телеканала стартовало следующее большое музыкальное событие сезона – третий Международный фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала". Концерт собрал долю 14,2% среди зрителей старше 18 лет в Украине и стал лидером своего слота. Концерт Лаймы Вайкуле и ее друзей посмотрели 6,4 млн человек в Украине.
В первый день в знаменитом концертном зале "Дзинтари" выступили оперная дива Кристина Ополайс, Валерий Леонтьев, Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Злата Огневич, Интарс Бусулис, NaviBand, шоу-балет Freedom и многие другие. Также в этот день должен был петь Илья Лагутенко, но из-за травмы лица артист не смог приехать, поэтому вместо него все песни исполнила сама Лайма Вайкуле.
В эфире "Интера" концерты фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" транслируются каждый вечер с 20 по 23 июля в 20:30.
В целом по результатам дня 20 июля "Интер" стал лидером среди украинских телеканалов с долей 12,8% по аудитории 18+ (Украина).
Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевых аудиторий 18+ (Украина) и 4+ (Украина). Данные рассчитаны для суток и для слота события за 20.07.2017 г. (данные Overnight). Данные предоставлены по показателям shr% и cov# (для аудитории 4+, Украина). Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК http://tampanel.com.ua/ru/about/glossary/
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