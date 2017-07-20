Более 13 млн телезрителей посмотрели "Славянский базар-2017" на "Интере"

В среду, 19 июля, телеканал "Интер" транслировал финал XXVI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Концерт закрытия собрал долю 15,5% среди зрителей старше 18 лет в Украине и стал безоговорочным лидером своего слота. За четыре дня трансляции фестиваля "Славянский базар" на "Интере" посмотрели около 13,2 млн человек в Украине.

ТОП-5 каналов 19.07.2017г. в слоте "Славянского базара в Витебске" (20:31:15-23:01:49), (доля 18+, Украина)

В целом по результатам дня 19 июля "Интер" стал лидером среди украинских телеканалов с долей 12,9% по аудитории 18+ (Украина).

В концерте закрытия "Славянского базара-2017" приняли участие известные исполнители: Кевин МакКой (один из участников легендарной группы "Bad Boys Blue"), Валерий Меладзе, Ирина Билык, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, Глеб Матвейчук, Егор Крид и многие другие.

Также в этот вечер были названы победители Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2017". В этом году в нем соревновались конкурсанты из 21 страны. Впервые за 9 лет победу одержал украинский исполнитель – Влад Сытник. 26-летний певец стал лауреатом I премии – ему вручили диплом, специальный приз "Лира" и 15 тыс. долларов.

"Я давно не участвовал в конкурсах, и "Славянский базар" стал для меня настоящей встряской, – признается Влад Сытник. – Конкурсы – это огромный опыт, возможность ощутить на себе соревновательный дух, стать лучше, а еще - это новые знакомства. За кулисами "Славянского базара" неимоверная атмосфера, ведь это только на сцене мы соревнуемся, а за ее пределами мы общаемся, поддерживаем друг друга и проводим много времени вместе. Все ребята очень талантливые, говорят, в этом году самый сильный состав участников за все годы фестиваля. Я еще не осознал, что стал победителем и что все это закончилось. Но все эти дни я чувствовал безумную поддержку украинцев, это помогало настроиться и придавало уверенности. И, конечно же, огромная благодарность зрителям в Витебске за поддержку и теплую атмосферу в зале. Сейчас я мечтаю только о том, чтобы выспаться, но боюсь, со сном придется повременить (смеется)".



Более подробно о своем участии в "Славянском базаре" Влад Сытник рассказал в студии программы "Утро с "Интером" – https://youtu.be/hmVmgXdUOLo.

"Фестивальное лето" на "Интере" продолжается! Уже сегодня в 20:30 в эфире канала стартует третий Международный фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала". На протяжении четырех дней – с 20 по 23 июля – зрители "Интера" станут свидетелями музыкального "Рандеву" непревзойденной Лаймы Вайкуле и известных артистов со всего мира.

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевых аудиторий 18+ (Украина) и 4+ (Украина). Данные рассчитаны для суток и для слота события за 16-19.07.2017 г. (данные Overnight за 18-19.07). Данные предоставлены по показателям shr% и cov# (для аудитории 4+, Украина). Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК http://tampanel.com.ua/ru/about/glossary/



