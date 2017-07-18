Лайма Вайкуле приглашает на "Рандеву"

"Фестивальное лето" на "Интере" продолжается! Следующее большое событие музыкального марафона – третий Международный фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала". С 20 по 23 июля непревзойденная Лайма Вайкуле снова соберет в знаменитом концертном зале "Дзинтари" своих друзей – известных артистов со всего мира.

Фестиваль был основан три года назад благодаря личному участию и творческому таланту Вайкуле. Название фестиваля полностью отображает его идею: "rendez vous" в переводе с французского означает "свидание". Лайма приглашает друзей встретиться в своем любимом городе, принять участие в фестивале и вместе выступить на юрмальской сцене.

"Мне очень нравится принимать летом гостей и устраивать вечеринки, – признается Лайма Вайкуле. – Юрмала для этого – идеальное место, и у меня так много фантастических коллег, которые согласились на музыкальные рандеву на сцене концертного зала "Дзинтари". Для меня фестиваль, в первую очередь, – это место встречи с друзьями-артистами, великолепная возможность собраться всем вместе на одной площадке. А для зрителей "Рандеву" – уникальный шанс услышать много легендарных и любимых артистов на одном концерте. Приглашаю всех на праздник песни и хорошего настроения!"

В этом году хозяйке фестиваля удалось собрать на музыкальном празднике звезд разных жанров и поколений. На "Рандеву" выступит более 50 исполнителей и коллективов. Среди них – британская рок-звезда Крис Норман (экс-солист группы Smokie), легенды грузинской сцены Вахтанг Кикабидзе и Нани Брегвадзе, украинские звезды – Ирина Билык, Злата Огневич, "Потап и Настя", "Время и стекло", шоу-балет Freedom, Mountain Breeze, а также Валерий Меладзе, Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Стас Михайлов, Валерий Леонтьев, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Аркадий Укупник, Александр Ревва, группа "А-студио" и многие другие артисты. Также в фестивале примут участие звезды мировой оперной сцены Хибла Герзмава и Кристине Ополайс.

Лайма Вайкуле никогда не боялась экспериментов, поэтому зрителей "Рандеву" ждет много сюрпризов: неожиданные дуэты и трио, яркие музыкальные премьеры и новое звучание любимых произведений. Так, Вахтанг Кикабидзе споет вместе с Валерием Меладзе и оперной дивой Хиблой Герзмавой. Крис Норман исполнит "Stumblin’ in" в дуэте со звездой, имя которой пока держится в секрете. Кстати, все артисты будут петь вживую и выступать в сопровождении музыкального коллектива, отобранного лично Лаймой Вайкуле.

Организаторы подчеркивают, что "Рандеву" – не конкурс исполнителей, а яркое впечатляющее шоу, собравшее на одной сцене звезд эстрады первой величины, лучших представителей академического искусства и хедлайнеров клубной культуры. Здесь все артисты – уже победители. Каждый номер – вне конкуренции. Каждая песня – достойна гран-при!

Смотрите фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала" с 20 по 23 июля в 20:30 на телеканале "Интер" – https://youtu.be/G7NnrNmywmU