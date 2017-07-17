Открытие "Славянского базара" на "Интере" посмотрели более 7 млн телезрителей

В воскресенье, 16 июля, на телеканале "Интер" состоялась трансляция открытия XXVI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Торжественная церемония собрала у экранов 7,2 млн человек. С долей 15,0 (18+, Украина) фестиваль на "Интере" стал безоговорочным лидером воскресного праймового слота.
На главной концертной площадке фестиваля – Летнем амфитеатре – в этот вечер выступили Крис де Бург, Тамара Гвердцители, Хулио Иглесиас-младший, Слава, Жасмин, Нюша, Ядвига Поплавская, Дмитрий Колдун, Роза Рымбаева, Alekseev, Naviband, Londonbeat (Великобритания), ансамбль "Алило" (Грузия), Лайла Ибрагим (Египет), участники XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск", на котором Украину представляет Влад Сытник, а также многие другие.
С торжественным открытием "Славянского базара в Витебске" на телеканале "Интер" стартовал многодневный музыкальный марафон – "Фестивальное лето".
Каждый день в 20:30 зрителей "Интера" ждут самые яркие музыкальные события сезона: трансляции выступлений, конкурсов знаменитого Международного фестиваля "Славянский базар" и звездные концерты "Рандеву" Лаймы Вайкуле в Юрмале.
Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевых аудиторий 18+ (Украина) и 4+ (Украина). Данные рассчитаны для суток и для слота события за 16.07.2017 г. (данные Overnight). Данные предоставлены по показателям shr% и rch# (для аудитории 4+, Украина). Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК
|20:00
|Подробности
|20:30
|Фестиваль "Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву". Премьера
|22:50
|Сериал "Маэстро"
|01:55
|Подробности
|02:25
|Док. проект "Легендарные замки Украины"
|03:20
|Удачный проект
|04:00
|Готовим вместе
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