Открытие "Славянского базара" на "Интере" посмотрели более 7 млн телезрителей

В воскресенье, 16 июля, на телеканале "Интер" состоялась трансляция открытия XXVI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Торжественная церемония собрала у экранов 7,2 млн человек. С долей 15,0 (18+, Украина) фестиваль на "Интере" стал безоговорочным лидером воскресного праймового слота.

ТОП-5 каналов 16.07. 2017г. в слоте торжественного открытия "Славянского базара в Витебске" (20:26:50-23:02:16), (доля 18+, Украина)

На главной концертной площадке фестиваля – Летнем амфитеатре – в этот вечер выступили Крис де Бург, Тамара Гвердцители, Хулио Иглесиас-младший, Слава, Жасмин, Нюша, Ядвига Поплавская, Дмитрий Колдун, Роза Рымбаева, Alekseev, Naviband, Londonbeat (Великобритания), ансамбль "Алило" (Грузия), Лайла Ибрагим (Египет), участники XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск", на котором Украину представляет Влад Сытник, а также многие другие.

С торжественным открытием "Славянского базара в Витебске" на телеканале "Интер" стартовал многодневный музыкальный марафон – "Фестивальное лето".

Каждый день в 20:30 зрителей "Интера" ждут самые яркие музыкальные события сезона: трансляции выступлений, конкурсов знаменитого Международного фестиваля "Славянский базар" и звездные концерты "Рандеву" Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевых аудиторий 18+ (Украина) и 4+ (Украина). Данные рассчитаны для суток и для слота события за 16.07.2017 г. (данные Overnight). Данные предоставлены по показателям shr% и rch# (для аудитории 4+, Украина). Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК



