"Славянский базар" открывает "Фестивальное лето" на "Интере"

На "Интере" стартует "Фестивальное лето". Уже второй год канал приглашает своих зрителей в необычное путешествие по фестивальным городам-легендам и дарит возможность увидеть главные музыкальные события сезона – международный фестиваль "Славянский базар" в Витебске и "Рандеву" Лаймы Вайкуле в Юрмале. Здесь встречаются знаменитые исполнители и рождаются новые звезды, звучат мегахиты и любимые шлягеры.

16 июля музыкальный марафон на "Интере" открывает Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", который в этом году пройдет в 26-й раз. На музыкальный форум приедут участники из разных стран и континентов. Среди именитых артистов – Крис де Бург, Хулио Иглесиас-младший (сын знаменитого певца Хулио Иглесиаса и брат Энрике Иглесиаса), Кевин МакКой (экс-солист группы Bad Boys Blue) и прекрасная Тамара Гвердцители.

Насыщенная фестивальная программа включает десятки разноплановых концертных мероприятий. "Над подготовкой фестиваля работает большое количество людей, – говорит директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Александр Сидоренко. – Каждый из главных концертов имеет свою идею и сюжетную линию. Это не просто концерт, состоящий из определенного набора произведений и исполнителей. Прослеживается связь каждого номера, каждого блока. Предполагается много постановочных номеров. Основа концерта не столько звездные исполнители, сколько идея и смысл, заложенные в эту программу. Например, в этом году отмечают юбилей нашего земляка, знаменитого художника Марка Шагала. Поэтому тема концерта закрытия связана с творчеством художников Витебской школы – как всемирно известных, так и молодых. Это интересная идея и, я думаю, концерт закрытия станет уникальным".

Как всегда, основным событием "Славянского базара" станет Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск–2017". В нем будут соревноваться конкурсанты из 21 страны. Украину представит Влад Сытник – лауреат 20 национальных и международных конкурсов. "Я давно мечтал принять участие в подобном мероприятии, – признается Влад. – Конкурсы дают особое чувство. Состязательный дух помогает артисту стать сильнее. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы достойно представить свою страну. Моя цель – победа. Конечно же, общение, новый опыт и знакомства – это огромный бонус любого конкурса. Но будем честными: все едут за победой. Если ты в начале пути не веришь в успешный финал – лучше не выходить на старт. Поэтому я настроен на победу".

В этом году в рамках фестиваля также пройдет большой гала-концерт украинских исполнителей "Вітає Україна". На главной концертной площадке "Славянского базара" выступят Ирина Билык, Злата Огневич, Наталья Бучинская, Alyosha, Евгений Хмара, Николай Гнатюк, Иво Бобул, Наталья Валевская, легендарный вокально-инструментальный ансамбль "Кобза" и многие другие звезды. Ведущими мероприятия станут Тимур Мирошниченко и Анюта Славская. Вместе с украинскими артистами "Славянский базар" будут приветствовать гости из Кубы и Латвии: Роберто Кель Торрес и Интарс Бусулис.

Не пропустите трансляцию главных событий "Славянского базара–2017" – с 16 по 19 июля в 20.30 на "Интере".

"Фестивальное лето" на "Интере" https://youtu.be/phpgvDpAu6M

"Славянский базар" на "Интере" https://youtu.be/-reDNDC8hk8



