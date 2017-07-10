Андрей Данилевич победил на всеукраинских соревнованиях по марафонскому плаванию "AQUAMAN-2017"

Андрей Данилевич одержал новую победу! Ведущий социального ток-шоу "Касается каждого" занял 1-е место в аква-марафоне.

Спортивное мероприятие состоялось 8 июля в Киеве. В заплыве на марафонскую дистанцию 3,8 км участвовали более 200 человек со всех уголков страны, включая любителей и действующих чемпионов Украины. Андрей Данилевич занял 1-е место в своей категории "33-39 лет" и вошел в почетную десятку первых в общем зачете!

"Спортивная суббота прошла не зря! - делится впечатлениями Андрей. - Мы плыли два круга по 1,9 км. Сложность дистанции еще была и в том, что после первого круга нужно было выйти из воды, пробежать немного по пляжу - и снова в воду на второй круг. Зато это придавало зрелищности состязаниям! После первого круга я был седьмым. На втором круге серьезно нарастил темп - точно помню, как обогнал двоих. Просто открылось второе дыхание! Сам удивляюсь своему времени! У меня была сверхзадача - попасть в десятку. И я ее выполнил. И даже перевыполнил!".

Андрей Данилевич, мастер спорта по триатлону, уже не первый год участвует в подобных соревнованиях. Два года назад он занял 1-е место в своей категории в 10-километровом заплыве "Покорение Днепра" и стал пятым в общем зачете. "Это моя специализация, - улыбается Андрей. - Дистанции на выносливость. Никогда не бегал и не плавал на короткие дистанции. Я - стайер".

К заплыву "AQUAMAN 3.8 km" Андрей готовился целенаправленно, каждый день проплывая по 6-7 км: утром - 4-5 км на Трухановом острове, вечером - в бассейне. "Бывает даже после съемок программы, поздним вечером, все равно еду в бассейн, -рассказывает Андрей. - И так пять-шесть раз в неделю".

В летний период телеведущий тренируется в открытых водоемах, поэтому Днепр для него привычен при разной погоде. На этот раз во время соревнований было очень жарко и, по словам Андрея, река просто кипела! И не только от температуры воздуха.

"Когда с сигналом старта 200 человек одновременно прыгают в воду - вода бурлит, как при атаке пираний! - смеется Андрей. - Это настоящая битва! И тебе надо вырваться из "кипящего котла", максимально быстро преодолеть первые сто-двести метров. Нас было человек десять, которые сразу пошли в отрыв. А дальше ты плывешь от буя до буя по огромному водному пространству… Здесь нужна специальная техника плавания на открытой воде, ведь в бассейне все просто - видно, куда плывешь. А в реке или море - нужно буквально уметь смотреть вперед и не сбиться с пути".

Сейчас у Андрея Данилевича - новая цель. Он зарегистрировался на чемпионат мира по триатлону среди любителей, который будет проходить в Роттердаме в сентябре 2017 года. По словам ведущего, очень хочется выступить, но сперва надо подготовиться, а ведь август - достаточно горячий период, съемки проектов для нового телесезона "Интера". "Мой принцип не "главное - участие", - говорит Андрей. - Просто участвовать мне не интересно. Мне интересно выполнять свои сверхзадачи".