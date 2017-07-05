Закрыть
Войти
Денис Васянович назначен генеральным директором компании "Торсат"

Денис Васянович назначен генеральным директором компании "Торсат"

5 июля 2017 | 16:18

4 июля на должность генерального директора компании "Торсат" назначен Денис Васянович.

Денис Васянович в отрасли – с 2009 года. Основные направления деятельности связаны с новыми медиа (New Media). Занимал должность генерального директора представительства компании-производителя оборудования для интернет-провайдеров, занимался дистрибьюцией телеканалов в кабельных сетях. Также специализировался на дистрибьюции телеканалов в IPTV/OTT сегментах – самых перспективных рынках в области мирового телевидения.

В связи с расширением присутствия  "Интер Медиа Груп" в IPTV/OTT сегментах руководство планирует развитие данного направления, опираясь на профессиональный опыт Дениса Васяновича в этой индустрии.

Компания "Торсат" входит в состав "Интер Медиа Груп" и является эксклюзивным дистрибьютором на территории Украины телеканалов группы ("Интер", "К1", "К2", "НТН", "Мега", "Zoom", "Enter-фильм", "Пиксель"), телеканалов "ХSport", "ХSport HD", "Fashion TV", "Fashion TV HD", а также телеканала "Интер+" за пределами Украины.

Оставить комментарий Комментарии (0)

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, авторизуйтесь:
Логин
Пароль

Комментариев нет. Ваш может быть первым.

РаспечататьВернуться к списку
Новости

Телепрограмма

пнвтсрчтптсбвс
14:15 Док. проект "Следствие вели... с Леонидом Каневским"

Смотреть онлайн

16:45 Вещдок
17:40 Новости
18:00 Касается каждого. Проверка на соучастие
19:00 Касается каждого
20:00 Подробности
20:40 Сериал "Подземный переход"
Телепрограмма на неделю

Спецпроекты

Быстрый переход

Сайт разработан в Argentum IT Lab

© 2004 — 2017 Inter    

Реклама на сайте | Контакты

Интер входит в состав Inter Media Group Limited