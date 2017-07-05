Денис Васянович назначен генеральным директором компании "Торсат"

4 июля на должность генерального директора компании "Торсат" назначен Денис Васянович.

Денис Васянович в отрасли – с 2009 года. Основные направления деятельности связаны с новыми медиа (New Media). Занимал должность генерального директора представительства компании-производителя оборудования для интернет-провайдеров, занимался дистрибьюцией телеканалов в кабельных сетях. Также специализировался на дистрибьюции телеканалов в IPTV/OTT сегментах – самых перспективных рынках в области мирового телевидения.

В связи с расширением присутствия "Интер Медиа Груп" в IPTV/OTT сегментах руководство планирует развитие данного направления, опираясь на профессиональный опыт Дениса Васяновича в этой индустрии.

Компания "Торсат" входит в состав "Интер Медиа Груп" и является эксклюзивным дистрибьютором на территории Украины телеканалов группы ("Интер", "К1", "К2", "НТН", "Мега", "Zoom", "Enter-фильм", "Пиксель"), телеканалов "ХSport", "ХSport HD", "Fashion TV", "Fashion TV HD", а также телеканала "Интер+" за пределами Украины.



