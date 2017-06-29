Доманский и Дромов устроят на кухне День Турции

В воскресенье, 2 июля, в 9:00 зрители телеканала "Интер" отправятся вместе с ведущими "Готовим вместе" в новое кулинарное путешествие. На этот раз - по столь любимой нашим туристом Турции.

Сегодня турецкая кухня входит в десятку самых популярных в мире. На протяжении столетий множество ее блюд распространилось по всей планете: азиатские котлеты, аданский шашлык, овощные закуски, кебаб, турецкий кофе, пахлава, лукум... Такое разнообразие - наследие кулинарных традиций народов, населявших Византийскую и Османскую империи. Именно поэтому невозможно выделить одно коронное блюдо в турецкой кухне, как, например, пасту или пиццу в Италии, луковый суп во Франции или паэлью в Испании.

К сожалению, для многих наших туристов знакомство с турецкой кухней ограничивается системой all inclusive. А ведь отельное меню лишь отдаленно напоминает блюда, которые турки готовят дома. Доманский и Дромов решили восполнить этот пробел и познакомить зрителей не только со вкусом, но и с духом турецкой кухни.

Итак, на первое Андрей Дромов приготовит одно из наиболее распространенных турецких блюд – холодный суп яйла чорбасы с мятой и перцем. К первым блюдам турки относятся с пиететом: их принято подавать и на обед, и на ужин. Особенность же именно этого супа – кисловатый вкус, ведь готовится он на йогурте."Сразу чувствуется, что это непростой супчик: вкус пряный, с холодком и кислинкой одновременно, – делится впечатлениями Андрей Доманский. - Он сытен, но очень легок, прекрасно тонизирует в жару и, судя по составу, весьма полезен. И что еще важно - даже я отметил, насколько просто и быстро его готовить".

Вторым номером турецкого меню станет острый чий кефте. Это - очень аутентичная и популярная в Турции закуска, не похожая ни на одно блюдо славянской кухни. В ее основе сырое мясо, булгур и острые специи. Главное правило приготовления чий кефте -тщательный замес фарша. Для турков это целая церемония. Часто такой фарш месят в присутствии гостей, за разговорами, в сопровождении музыки."Чий кефте всегда идет у меня дома на ура, - рассказывает Андрей Дромов. - Это блюдо готовлю с удовольствием, потому что каждый раз предвкушаю, как порадую им домашних. Благодаря особому способу замеса у него неповторимый вкус, который сложно описать словами. И чтобы его попробовать, необязательно ездить в Турцию: это можно и нужно приготовить дома".

И, наконец, турецкий десерт от "Готовим вместе". Дромов приготовит знаменитый рахат-лукум с сухофруктами и орешками. Нет, наверное, такого туриста, который бы уехал из Турции, не прихватив с собой пару коробок этих сладостей. Конечно, теперь их можно купить и в украинских магазинах, но настоящий лукум - удовольствие недешевое. Шеф-повар пошагово покажет, как правильно приготовить это лакомство, чтобы оно было не только вкуснее покупного, но и не опустошило ваш кошелек.

Знакомьтесь с секретами гастрономической Турции в воскресенье, 2 июля, в 9:00 на телеканале "Интер".