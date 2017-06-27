О ретрансляции телеканала "Интер" в кабельных сетях

Отключение телеканала "Интер" в сети кабельного провайдера "Триолан" осуществлено вопреки действующему договору и с нарушением прав зрителей.

Договор о ретрансляции телеканала "Интер" и других телеканалов Inter Media Group в сети кабельного оператора "Триолан" был заключен в декабре прошлого года со сроком действия до 31.12.2017 г. Таким образом, на сегодняшний день договор является действующим.

Кабельный провайдер "Триолан" на протяжении нескольких месяцев в нарушение действующего договора не оплачивает ретрансляцию телеканалов Inter Media Group.

Несмотря на невыполнение обязательств по оплате со стороны "Триолан", мы продолжаем выполнять все свои обязательства по данному договору, в том числе обеспечиваем доступ к качественному сигналу телеканала "Интер", поскольку считаем, что интересы зрителей являются приоритетными.

Защиту интересов телезрителей и своих интересов Inter Media Group будет осуществлять в установленном законом порядке. В настоящее время мы обращаемся в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности за несколько месяцев по действующему договору. При этом мы не прекращаем обеспечивать доступ к качественному сигналу, и какие-либо проблемы с приемом сигнала телеканала "Интер" в сети "Триолан" зависят исключительно от выполнения своих обязательств этим кабельным провайдером.

Рекомендуем нашим зрителям обращаться к кабельному провайдеру "Триолан" с требованием обеспечить доступ к сигналу всех телеканалов Inter Media Group. В случае дальнейшего нарушения прав телезрителей Inter Media Group рекомендует заключать абонентские договоры с другими провайдерами кабельного телевидения или настраивать телевизор на прием сигнала телеканала "Интер" в аналоговом, цифровом эфире или на спутнике.

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