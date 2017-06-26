В Киеве открыт новый памятник – Анне Ахматовой

23 июня 2017 года в Мариинском парке Киева состоялось торжественное открытие памятника Анне Ахматовой – Великому Поэту.

Автор монумента – столичный скульптор Александр Стельмашенко. Инициаторами установки памятника стала группа киевлян, среди которых руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная и главный редактор телеканала "Интер" Антон Никитин.

Место – Мариинский парк – выбрано неслучайно. Однажды, гуляя с сестрой и няней неподалеку от Мариинского дворца, маленькая Аня нашла булавку в форме лиры. Няня тогда сказала Ане: "Это значит, ты станешь поэтом"... Пророчество сбылось, стихи Анна стала писать уже в 11 лет.

Ахматова – один из символов Серебряного века. Ее гений притягивал самых ярких современников и бросал ее в гущу событий, которые впоследствии стали историей. Она сама была частью истории, реагируя на превратности судьбы стихами.

"Мне кажется, очень символично, что именно в наши дни, в наше время, мы открываем этот памятник, – сказала Анна Безлюдная, руководитель Inter Media Group. – К сожалению, наша страна и наш город переживают смутные времена, когда многие отрекаются от своего прошлого и от своих корней. Многие, но не все. У Ахматовой есть стихотворения, которые всем нам необходимо перечитать сегодня. Своим творчеством, своей жизнью она показала, что такое верность. Анна Ахматова была верна себе, своему таланту, своей Родине. И ни разу, ни при каких обстоятельствах этому не изменила. И я очень рада, что сегодня в центре Киева появился памятник Анне Ахматовой. Спасибо всем причастным к этому".

На открытии монумента собрались ценители гения Анны Андреевны – актеры, телеведущие, литературоведы, – для кого ее строки звучат актуально и сегодня, а жизнь является примером мужества и стойкости.

"Важно, что памятник открыт в месте, имеющем непосредственное отношение к Анне Ахматовой, – отметил Антон Никитин, главный редактор телеканала "Интер". – Эти деревья, эти тропинки, эта земля помнят Ахматову. Памятник ведь – от слова "память". Важно помнить и понимать, что мы не просто живем в Киеве сегодня. Киев больше чем столица – это город многовековой истории, в котором происходили великие события, рождались великие люди. Город, в котором формировались великие личности. И Анна Ахматова сформировалась как поэт в Киеве. Важно помнить, что мы живем в том числе и в городе Анны Ахматовой".

Подробно об открытии памятника и о том, как он создавался, – в сюжетах программы "Утро с "Интером".