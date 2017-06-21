Доманский и Дромов научат наматывать бульон на вилку

Впервые в воскресенье, 25 июня, в эфире "Интера" - научно-экспериментальный выпуск программы "Готовим вместе"! Программа перевернет традиционное представление зрителей о кулинарии. Ведущие Андрей Доманский и Андрей Дромов сделают то, чего еще в таком формате никто не делал на украинском телевидении: покажут закулисье молекулярной кухни и научат зрителей готовить эксклюзивные блюда. Те самые, за которые гурманы выкладывают огромные деньги, а рестораны получают звезды Мишлена.

Сегодня молекулярная кухня - мейнстрим гастрономии. Сами повара предпочитают называть ее научной. Ведь в ее основе – использование фундаментальных знаний физики и химии для изменения структуры и вкуса обычных продуктов. Задача мастера молекулярной кухни не накормить гостя, а открыть для него совершенно новый мир неожиданных сочетаний ароматов, вкусов, консистенций... Малиновая икра, пенный винегрет или борщ в виде сферы – все это вполне обычные блюда для VIP-ресторанов. Их кухни похожи на химические лаборатории: холодильные установки, моментально охлаждающие продукты до -260 градусов, центрифуги, измельчающие ингредиенты до молекул...

Казалось бы, в домашних условиях повторить такие чудеса невозможно. Но только не на кухне "Готовим вместе"! Андрей Дромов подобрал три фантастических блюда, которые можно приготовить в домашних условиях, без специальной подготовки и дорогих ингредиентов. А еще шеф-повар продемонстрирует высокий класс оформления блюд, ведь у каждого кулинарного шедевра обязательно должна быть уникальная подача!

На первое Дромов будет готовить летний овощной салат с творогом и спагетти из рукколы. Наблюдая за колдовством Андрея, зрители узнают об одном из основных методов молекулярной кухни - желефикации - и научатся добиваться ее с помощью... обыкновенных шприца и силиконовой трубки. Следующее чудо-блюдо от "Готовим вместе" - идеальный сочный стейк с икрой из кетчупа. И это не обычный стейк, а приготовленный по технологии "су-вид", то есть в вакууме при низкой температуре. В ресторанах для этого используются специальные устройства, Дромов же покажет, как можно приготовить такой стейк на домашней кухне, вооружившись обычной кастрюлей, тарелкой и зип-пакетами.

И, наконец, молекулярный десерт – мусс из белого шоколада с тимьяном и воздушной пеной из корочки пармезана! В этот раз зрители узнают секреты приготовления пенки методом "эспума". Отныне такую же пенку они смогут приготовить из многих других продуктов.

"Это тот редкий случай, когда я не знал, чего жду больше - мясо или десерт, - делится впечатлениями Андрей Доманский. – Стейк, конечно, меня особенно порадовал: нежнейшее, сочное мясо с хрустящей карамельной корочкой. Но я рад, что дождался шоколадного мусса. Потому что это - бомба! А какая подача! Даже я со своим дегустаторским опытом не представлял, как это все будет выглядеть".

Вот так Дромов с Доманским откроют маленькие и большие секреты молекулярной кулинарии. Все, что понадобится зрителям для воспроизведения этих чудес, - внимательность, точность в соблюдении пропорций и технологии ну и, конечно, желание! Не пропустите - секреты высокой кулинарии в воскресенье, 25 июня, в 9:00 на телеканале "Интер".