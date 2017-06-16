"ИнтерФильмФест-2017" назвал победителей, а "Интершкола" представила лучших выпускников этого года

Вчера, 15 июня, на киностудии им. Довженко прошла торжественная церемония по случаю одиннадцатого выпуска медиаобразовательной программы "Интершкола", а также завершения четвертого Молодежного фестиваля телевизионных проектов "ИнтерФильмФест". Были названы победители фестиваля и лучшие выпускники.

Почетные гости церемонии – топ-менеджеры Inter Media Group, известные телеведущие, преподаватели "Интершколы". Ведущие – Анна Огнева и Дмитрий Казанцев, бывшие "интершкольники", которые сейчас работают на телеканале "Интер".

Позади у слушателей медиаобразовательной программы "Интершкола" – 1600 часов занятий и практики, 84 съемочных дня и по 6 экранных работ. В результате на суд жюри "интершкольники" представили 7 дипломных проектов. Лучшие работы выбирали топ-менеджеры и ключевые сотрудники Inter Media Group, преподаватели программы "Интершкола" и, конечно же, зрители, которые голосовали на сайте телеканала "Интер". Жюри было непросто определить лидеров, ведь выпускные работы были представлены в разных жанрах, и все студенты проявили упорство и трудолюбие. Поэтому по итогам награду за лучшую выпускную работу получили сразу три проекта – ситком "Соседи", фильм "Ми не малі" и детектив "Тридцатая глава".

"В этом году изменился график обучения в "Интершколе": мы перенесли занятия на вечернее время и на субботу, чтобы наши студенты могли учиться без отрыва от основного места работы, – рассказывает руководитель службы по работе с персоналом телеканала "Интер" Алена Одноралова. – Благодаря такому подходу к нам пришло много талантливых и зрелых ребят, которые точно знают, чего хотят от жизни и каких успехов желают достичь. Поэтому мы и получили в этом году такие сильные дипломные работы. Я надеюсь, что лучшие работы вы увидите в эфире наших телеканалов. Многие выпускники уже приглашены на собеседования, они будут стажироваться в нашей медиагруппе. И у них есть все шансы стать частью большой команды и большой семьи Inter Media Group".

Четвертый год подряд телеканал "Интер" и "Интершкола" проводят молодежный фестиваль телевизионных проектов "ИнтерФильмФест". Принять участие и заявить о своем видении мира может любой желающий. Организаторы фестиваля не ограничивают участников рамками жанра. В этом году на фестиваль было подано больше ста работ, среди которых – полнометражные игровые картины, анимация, документальное кино и даже социальная реклама.

Было непросто определиться с победителями. По результатам совместных оценок жюри и зрителей третье место досталось фильму "Посланник" (автор – Виктор Щур). Второго места удостоилась Алена Падалко за короткометражку "Не больно". А обладателем гран-при "ИнтерФильмФеста-2017" стал Хачатур Василян за картину "Стеклянный". Благодаря партнерам фестиваля победитель получил особенный подарок – возможность отправиться в Венецию на 74-й Международный кинофестиваль! Пока Хачатур Василян поедет на Венецианский фестиваль в качестве гостя, но вполне вероятно, что через несколько лет он представит там и свою картину.

"В этом году участники фестиваля представили очень глубокие работы с точки зрения человеческих эмоций, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Возможно, те сложные ситуации, которые мы сегодня переживаем, накладывают свой отпечаток, в том числе, и на творчество конкурсантов. Даже если сравнивать с прошлым фестивалем, то в этом году работы более лирические, в них много понимания, сочувствия друг к другу. Может быть, это обосновано теми событиями, которые мы сейчас все переживаем, тем непростым периодом в жизни нашей страны. Творческим людям это дает дополнительные возможности для реализации. Потому что подобные фильмы и телепрограммы нужны миллионам людей, которые чувствуют себя созвучными происходящему, вот этим эмоциям".

В "Интершколе" есть хорошая традиция – завершать учебный год и закрывать фестиваль ударом кинохлопушки. В этом году почетная миссия досталась ведущему ток-шоу "Касается каждого" Андрею Данилевичу. Под бурные аплодисменты и знаменитое киношное "Стоп! Снято!" закончилась еще одна глава истории "Интершколы" и Молодежного фестиваля телевизионных проектов "ИнтерФильмФест". Желаем молодым талантам успеха в достижении поставленных целей. Верьте в себя и помните: все, о чем вы мечтаете, – возможно!

Лучшие работы "интершкольников" и победителей фестиваля можно посмотреть на сайте телеканала "Интер".

Репортаж с торжественной церемонии смотрите в сюжете программы "Утро с "Интером" – https://youtu.be/FLBSNXDMwqU.