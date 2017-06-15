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Дромов и Доманский удивят маффинами на любой вкус

Дромов и Доманский удивят маффинами на любой вкус

15 июня 2017 | 11:42

В воскресенье, 18 июня, в 9:00 ведущие кулинарного шоу "Готовим вместе" Андрей Доманский и Андрей Дромов предложат своим зрителям маффины. 

Бытует мнение, что это сложный десерт, отважиться на который можно только по особому поводу. Да и ценники в кафе вводят в заблуждение: маффины явно дороже знакомых с детства кексов. Хотя в действительности это – один из самых быстрых и простых видов выпечки. Маффинам вообще противопоказаны долгие замесы и перетирания: на подготовку теста требуются от силы 5-7 минут. Затем 30 минут в духовке - и готово! Даже если вы допустите в процессе какие-то мелкие ошибки, результат вас все равно порадует. 

А еще у маффинов практически безграничная вкусовая палитра: от фруктов и орехов до моцареллы, грибов и рыбы. В общем, подойдут любые продукты из вашего холодильника. Единственное, пожалуй, правило – это форма: настоящие маффины всегда круглые или овальные. 

"Это кулинарная находка для любой хозяйки! - убежден Дромов. - У маффинов - сплошные преимущества! Например, это отличный завтрак, ведь пока они выпекаются в духовке, есть время заняться своими утренними делами. Во-вторых, в них можно добавить что угодно на свой вкус: хоть шкварки, хоть цукаты. Я предложу три рецепта: полезные – с творогом и морковью, для взрослых - с беконом и для сладкоежек - с белым шоколадом".

Творожно-морковные маффины идеально подойдут на завтрак. Кстати, изначально маффины считались именно утренней едой. И не только потому, что быстро выпекаются. Благодаря относительно низкому содержанию сахара и жира, это достаточно полезный источник углеводов. 

"Я терпеть не могу вареную морковь, тем более в сочетании с творогом! - признается Андрей Доманский. - Перед съемкой упрашивал Дромова заменить морковь, например, на цукаты. Но получилось идеально! Рекомендую как полезный и очень вкусный завтрак для всей семьи, включая самых маленьких".

Рецепт маффинов из гречневой муки с беконом Дромов припас специально для Доманского и всех, кто не променяет мясо даже на самый вкусный десерт. Такой выпечкой можно перекусить в любое время дня: она сытная, питательная и хорошо сочетается с айраном или кефиром.

Маффины с белым шоколадом и лавровым листом - отличный вариант для сладкоежек и ценителей необычных вкусовых сочетаний! Тем, кто любит приглашать гостей и удивлять своих близких кулинарными находками, обязательно стоит приготовить этот десерт. 

Как всегда, помимо рецептов, зрители программы узнают основные секреты замешивания теста для маффинов, а также - почему их не стоит путать с кексами. 

Не пропустите! В воскресенье, 18 июня, в 9:00 на канале "Интер" - рецепты, которые вас точно не подведут.

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