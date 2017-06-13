Участники аукциона "Интер - детям" полетали с "Авиатором" и промчались с чемпионом-автогонщиком

Аукцион "Интер - детям" не только еженедельно представляет новые лоты на сайте deti.inter.ua, но и регулярно рассказывает о реализации самых ярких из уже выкупленных! Недавно были реализованы еще два необычных лота - "Полет на самолете вместе с группой "Авиатор" и "Поездка с автогонщиком-чемпионом Игорем Скузом по трассе чемпионата Украины по шоссейно-кольцевым гонкам".

Луиза Чернобук из Сумской области - давняя поклонница группы "Авиатор", и знает, что ребята два года учились управлять самолетом АН-2. Поэтому подняться с ними в небо не боялась. "Когда я зашла на сайт и увидела лот от группы "Авиатор", сразу поняла: это - мой шанс, и я им воспользовалась, - признается Луиза. - Этот аукцион - как раз тот редкий случай, когда, делая добро другим, ты можешь исполнить свою мечту".

Первый полет совершили все вместе. За штурвалом - опытный пилот-инструктор, звездная команда - рядом. Луиза - VIP-пассажир. Взлет, посадка... Затем каждый из "Авиаторов" по очереди отрабатывает элементы. Уже на земле девушка призналась: не верила, что полет состоится. Слишком давно мечтала хотя бы просто познакомиться с "Авиаторами". А здесь - еще и удалось разделить с ними небо! Впечатлений - на всю жизнь.

"Мы рады возможности выполнить свое обещание, реализовать наш лот, а главное - помочь деткам, - говорят музыканты. - Хотим, чтобы они росли здоровыми и, возможно, когда-нибудь стали авиаторами".

Второй лот был предназначен для любителей экстрима и скорости. Его предложил для аукциона "Интер - детям" гонщик с мировым именем Игорь Скуз. Лот выкупила киевлянка Юлия для своего мужа, программиста. Юрий любит скорость, увлекается мотоциклами, но вот на автогонках не был ни разу. Юлия решила преподнести мужу сюрприз, поэтому сразу не сказала, что выкупленный лот - это не просто билеты на второй этап чемпионата Украины по кольцевым гонкам. А и возможность самому испытать, каково это - мчаться по трассе, когда за рулем – многократный чемпион Украины и бронзовый призер чемпионата Европы по кольцевым гонкам Игорь Скуз.

"Нужно разрешить мечтам сбываться, - говорит Юрий. - Если такой программист, как я, мечтает выехать на гоночной машине на трек и может благодаря аукциону "Интера" это сделать, - значит, все возможно!"

В конце этого насыщенного дня Игорь Скуз сказал: "Думаю, на следующий этап гонок мы выложим не один, а три лота, и будем надеяться, что соберем больше денег и быстрее купим оборудование, которое ждут маленькие пациенты "ОХМАТДЕТа".

Тем, кто в этот раз упустил свой шанс почувствовать настоящий драйв и промчаться по трассе на машине настоящего чемпиона, стоит почаще заходить на deti.inter.ua. Сбор средств на покупку аппарата интенсивной вентиляции легких для реанимации Центра детской токсикологии "ОХМАТДЕТ" продолжается. И лот вашей мечты может появиться в любой момент.

Делать добро легко! Вместе мы можем спасать детские жизни.

Полет на самолете с "Авиаторами"

Поездка с автогонщиком-чемпионом