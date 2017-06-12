В Киеве с аншлагом прошла премьера спектакля "По улице моей…"

10 июня в Малом зале Дворца "Украина" прошла премьера поэтического спектакля "По улице моей", посвященного поэтам-шестидесятникам. Билеты на спектакль были раскуплены за три недели до премьеры. Экспериментальную постановку представили актеры творческой мастерской Николая Рушковского и команда телеканала "Интер". Режиссер-постановщик – Софья Письман.

На сцене переплелись две эпохи – такие непохожие и так дополняющие друг друга: наша современность и годы, когда поэзия была нужна и понятна каждому. Когда поэты собирали стадионы и буквально становились голосом эпохи. По задумке авторов двое телеведущих – Андрей Доманский и Жанна Тихонова – готовят программу о поэтах-шестидесятниках.

"Это величайшая удача и счастье – возможность выйти на сцену с таким материалом и в окружении таких потрясающих актеров, – поделилась Жанна Тихонова. – Впечатлила работа нашего режиссера. Мы с Андреем взрослые люди: думающие, чувствующие. Но Софья Николаевна, с ее мастерством разбирать все до полутонов, учила нас копать глубже и работать тоньше. Это был величайший кредит доверия, когда тебя сразу выпустили на сцену с профессионалами. Они заражали нас своей игрой".

По сценарию Жанна и Андрей вместе пытаются понять и прочувствовать, как жили поэтические гении времен оттепели. Они ищут интересные факты о них, вспоминают, читают их стихи, смеются вместе с ними, замолкают, слыша обвинения власть имущих... Здесь же, на сцене, оживают голоса и личности той сложной эпохи – раскидывает, как птица, тонкие руки Белла Ахмадулина, насмешливо улыбается и яростно рубит воздух Евгений Евтушенко, звучат строки-откровения Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Александра Галича, Геннадия Шпаликова. И весь зал замирает, когда звучащий из радиоприемника голос требует лишить Бориса Пастернака советского гражданства за роман "Доктор Живаго".

В образах поэтов – талантливые актеры мастерской Николая Рушковского: Константин Темляк, Роман Щербак, Дмитрий Конык, Александр Сугак и Анастасия Андриенко. В спектакле также приняли участие певицы Мила Нитич и Наталья Гордиенко.

"При подготовке спектакля специально что-то делать, чтобы проникнуться духом того времени, не приходилось, – рассказывает Константин Темляк, сыгравший Евгения Евтушенко. – Он сам в тебя проникает при чтении этих стихотворений. И не только тех, которые включены в спектакль, а когда просто достаешь сборник Евтушенко. Самый яркий показатель, наверное, что наш курс начал снова писать стихи, мы стали обмениваться ими. Мне кажется, что поэзии в современном мире немного не хватает – для вдохновения, для другого взгляда на вещи. Она есть, но не в таком масштабе, не так популярна, как это было в шестидесятые".

У режиссера спектакля – известной актрисы и педагога Софьи Письман – была нелегкая задача: не только органично сплести в единую картину два мира, две эпохи, но и в сжатые сроки помочь органично зазвучать на одной сцене телевизионным ведущим и профессиональным актерам.

"Я надеюсь, что спектакль удался, – говорит Софья Письман. – О сложностях не буду говорить, в любой работе они бывают, но было очень интересно. Для меня самое главное, что все мы зажглись. Зажглись этой поэзией, полюбили этих людей. Что с ведущими у нас состоялся диалог, потому что мы все-таки люди разного мира, у нас разная психология, но Андрей Доманский – умничка, очень интересный человек, Жанна – большая молодец. Нам всем эта работа была необыкновенно интересна, и хотелось бы, чтобы спектакль был интересен и нашей публике".

Финал спектакля – "…друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова" – и актеров долго не отпускают со сцены. Аплодисменты не смолкают, зрители не спешат покидать зал – слишком эмоционально, на грани, прошли эти полтора часа.

"Есть какая-то сумасшедшая энергетика в этом спектакле, – говорит Анна Безлюдная, руководитель Inter Media Group. – Признаюсь: не ожидала! Молодые, безумно талантливые актеры, которым по двадцать с небольшим лет, но они пропустили через себя эти ситуации, время, обстоятельства… Сыграли с надрывом. Поэты-шестидесятники для меня – это предельная искренность. В те годы люди творили вопреки серьезным обстоятельствам, они оставались собой, и это – самое важное. Нам, конечно, есть чему поучиться. И ты понимаешь, что если люди смогли создать великие произведения, великие стихи и пережить обстоятельства, против которых они были, казалось, бессильны, то мы тоже можем многое".

Николай Рушковский – народный артист Украины, руководитель театральной мастерской, герой книги "Люди Победы!", выпущенной телеканалом "Интер", – после премьеры так оценил работу своих воспитанников: "Мы не готовим звезд, но мы готовим порядочных людей, готовых жить сердцем. Когда мне сегодня говорят, что народ устал, народ хочет повеселиться, – да. Но не только повеселиться, но и подумать, а иногда и пустить слезу. Я искренне поздравил ребят и всю нашу мастерскую с этой работой, и большое спасибо "Интеру" за помощь, поддержку! Дай Бог, будем работать вместе и дальше".



Поэтический спектакль "По улице моей" – совместная театральная работа актеров мастерской Николая Рушковского и ведущих "Интера" – оказался успешным. В дальнейшем телеканал планирует продолжать подобные проекты.

В Киеве состоялась премьера поэтического спектакля "По улице моей"

https://www.youtube.com/watch?v=vRr-HBFA6zk



