"Вещдок" получил два "золота" на всемирном конкурсе PromaxBDA Global Excellence

Промо-ролик детективного цикла "Вещдок" получил две золотые награды на главном всемирном конкурсе телевизионного промо, маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence.

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения самого авторитетного конкурса в данной области PromaxBDA Global Excellence. Работа команды "Интера" - промо-ролик "Вещдок" - была признана лучшей в номинациях "Промо-ролик дневной программы" и "Промо-ролик лицензионного формата". Среди конкурентов нашего телеканала в этих категориях были также представлены HBO, FOX, CNN и другие имена мирового уровня.

За последние три года промо-ролики "Интера" были удостоены четырех золотых, одной серебряной и одной бронзовой наград всемирных и европейских конкурсов PromaxBDA.