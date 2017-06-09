"Вещдок" получил два "золота" на всемирном конкурсе PromaxBDA Global Excellence

Промо-ролик детективного цикла "Вещдок" получил две золотые награды на главном всемирном конкурсе телевизионного промо, маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence.
Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения самого авторитетного конкурса в данной области PromaxBDA Global Excellence. Работа команды "Интера" - промо-ролик "Вещдок" - была признана лучшей в номинациях "Промо-ролик дневной программы" и "Промо-ролик лицензионного формата". Среди конкурентов нашего телеканала в этих категориях были также представлены HBO, FOX, CNN и другие имена мирового уровня.
За последние три года промо-ролики "Интера" были удостоены четырех золотых, одной серебряной и одной бронзовой наград всемирных и европейских конкурсов PromaxBDA.
|14:00
|Сериал "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время" 1-6сс.
|20:00
|Подробности
|21:00
|Сериал "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время" 7-9сс.
|23:00
|Большой бокс. О.Малиновский - С.Сампайо. Д. Беринчик - А. Гарба
|01:00
|Фильм "Слепой горизонт"
|02:30
|Подробности
|03:00
|Фильм "Девушка с маяка"
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