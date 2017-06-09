Сегодня в "Касается каждого" – о пропавшей девочке из Кривого Рога

Сегодня, 9 июня, в 18:00 в эфире "Интера" – выпуск программы "Касается каждого", посвященный шокирующей истории о пропаже 6-летней Амины Менго из Кривого Рога – "Идеальные родители".

Семья Кудрявцевых считалась образцовой: пара воспитывала не только троих родных, но и пятерых приёмных детей. Об этом детском доме семейного типа снимали сюжеты на местных каналах, их ставили в пример другим. Три года назад в семье Кудрявцевых появились особенные дети – Амина и Тимур Менго, с врожденной генетической болезнью. Но приёмных родителей особенные потребности малышей не испугали. Неделю назад Татьяна и Юрий Кудрявцевы сообщили о том, что 6-летняя Амина пропала. Волонтёры и соседи бросились на поиски ребенка, но спустя несколько дней полиция задержала Юрия Кудрявцева, а местные СМИ взорвала шокирующая информация о том, что 6 июня из реки Саксагань, недалеко от дома Кудрявцевых, были подняты останки. По одной из версий – это тело Амины Менго, которая была сожжена и утоплена в реке.

Татьяна Кудрявцева заявила, что её мужа пытали в полиции и силой выбили неправдивые показания. В этот же день она прекратила общение с прессой и стала избегать телекамер. Журналистам "Касается каждого" удалось провести день с приёмной семьёй и снять эксклюзивное видео во время встречи Татьяны и Юрия с детьми, которых до окончания следствия переселили в приют. Что же на самом деле произошло с 6-летней Аминой? И как идеальные родители могли оказаться под таким страшным подозрением?

В студии "Касается каждого" – родная бабушка и мама пропавшего ребенка. Кто, по мнению биологических родственников, виновен в исчезновении девочки? Не пропустите сегодня, 9 июня, в 18:00 все подробности этой резонансной истории в программе "Касается каждого" на телеканале "Интер".