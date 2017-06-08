Доманский и Дромов будут вкусно худеть в компании Милы Нитич

В воскресенье, 11 июня, в 9:00 на телеканале "Интер" – health-выпуск "Готовим вместе" для тех, кто любит вкусно поесть и при этом хочет похудеть. Шеф-повар Андрей Дромов составил специальное меню из трех исключительно здоровых блюд. К тому же в гости к Андрею Доманскому и Андрею Дромову придет звездная девушка, которая знает толк в правильном питании.

В разгар летнего сезона тема "health food" особенно актуальна. Хочется быть активным, легким на подъем и при этом – безупречно выглядеть. Ведущие кулинарного проекта Дромов и Доманский раскроют секреты рациона подтянутых гурманов, которым не приходится выбирать между деликатесами и стройной фигурой. А заодно – докажут, что здоровая еда может быть вкусной и разнообразной.

У каждого из Андреев – свои рецепты похудения. Андрей Доманский, например, уже много лет занимается дайвингом и считает, что вода и плавание способны убрать все лишние килограммы. А Дромов в прошлом году на спор сбросил 30 кг! Как признался шеф-повар, один из его секретов – основательный завтрак.

"Чтобы чувствовать себя сытым до самого обеда, но при этом не хватать куски, нужно приучить себя к максимально сбалансированному утреннему меню, – делится Дромов. – Из собственного опыта скажу, что тут подойдут только два варианта: содержащий медленные углеводы либо белковый, дополненный овощами и зеленью. В нашей программе я приготовлю мой любимый завтрак, после которого с шести утра и до полудня я вообще не вспоминаю о еде. И это при моем-то графике!"

Итак, в качестве самого идеального утреннего яства шеф-повар предложит свой фирменный омлет с клетчаткой, овощами и фитнес-сосисками из кролика. Следующий номер здорового меню от "Готовим вместе" – для обеденного застолья: легкий клубничный гаспачо с розовыми томатами.

"Друзья, грех не приготовить такой роскошный, полезный и вкуснейший суп в сезон клубники! – прокомментировал гаспачо главный дегустатор "Готовим вместе" Андрей Доманский. – Я сам не ожидал, что это будет так вкусно! Но покорило меня то, что он очень сытный и одновременно – легкий. Гарантирую, что после такого супа вы будете летать, причем на сытый желудок".

А на диетический, но от этого не менее изысканный ужин зрителей ждет эксклюзивный рецепт от "Готовим вместе" – легкая паэлья из дикого риса с кальмарами. Специально разработанная по просьбе звездной гостьи программы Милы Нитич.

"Традиционная испанская паэлья достаточно калорийна, – рассказывает певица. – Но придуманная Андреем рецептура – это настоящий слом шаблонов! Получилась очень вкусная, а главное – низкокалорийная версия классического блюда". Сама Мила во время приготовления паэльи вместе с Андреями рассказала, что много лет боролась с собственными формами, но сейчас придерживается особой диеты. Так что с едой у нее теперь очень гармоничные и здоровые отношения.

Вот так легко и непринужденно два Андрея и Мила покажут на кухне "Готовим вместе", как можно жить вкусно и с удовольствием, но при этом – здорово и сбалансированно!

Не пропустите изысканные, вкусные и насыщающие энергией health-блюда от "Готовим вместе" – в воскресенье, 11 июня, в 9:00 на телеканале "Интер".