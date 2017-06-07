Финал первого сезона "Україна вражає": 50 оттенков серого, корабельная роща Петра Первого и другие чудеса нашей страны

10 июня в 9:30 на "Интере" – заключительный выпуск первого сезона трэвел-шоу "Україна вражає".

Телеведущая Валерия Микульская и команда проекта отправятся в затерянный мир. Именно так, шутя, туристы называют уникальный Букский каньон на Черкасчине. Говорят, что здешний гранит имеет 50 оттенков серого. Еще одна достопримечательность, которую открыли для себя и покажут зрителям путешественники, – место одного из самых кровавых сражений в нашей истории – Берестецкой битвы. В 1651 году у волынского села Берестечко сошлись войска могучей Речи Посполитой и казацко-крымское войско. Историки и сегодня спорят о количестве участников события. По одной из версий их было около 250 тысяч! Поле, на котором происходила баталия, до сих пор каким-то чудом не застроено. Оно хранит в себе много тайн и загадок. Местные говорят, что это не просто земля. Это – живая книга. В эту субботу мы узнаем, что сумела прочитать в ней Валерия Микульская.

Корабельная роща на сухопутной Харьковщине. Эти земли нарекли заповедными еще во времена Петра Первого. "Мы с командой выбрали для себя здесь пеший маршрут, – делится впечатлениями Валерия Микульская. – Это же лесной заповедник, как-никак! Здесь можно пройтись по одной из первых экологических троп Украины. Она пронизывает весь парк и одновременно является частью древнего Муравского пути! Того самого, по которому еще татары наступали на Русь".

Замок, который построил один из лучших итальянских архитекторов 17 века Винченцо Скамоцци, съемочная группа программы отыскала в городе Збараж Тернопольской области. Маленький кусочек Венеции – такое впечатление произвел этот двухэтажный дворец на команду проекта. Как выглядит самая страшная комната замка? Почему водоснабжение здесь для своего времени было очень дорогостоящей прихотью? А еще тут проводят мастер-классы по стрельбе из лука. Конечно же, не воспользоваться такой возможностью Валерия Микульская не могла. Что из этого вышло? Смотрите в эту субботу, 10 июня, с 9:30 в программе "Україна вражає"!

Ну, а в новом сезоне получите новую порцию ярких впечатлений и заряд любви к своей стране в новых выпусках трэвел-шоу на "Интере"!

"Я часто слышу от туристов: "Вы постоянно открываете что-то новое, когда же закончатся впечатляющие места?" – говорит Валерия. – Отвечаю словами Эйнштейна: "Существует только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не существует, второй – будто вокруг одни чудеса". Последний – больше нравится нашей команде. Украина – огромная книга, полная ярких иллюстраций и приключений. Путешествуйте! Увидимся в новом сезоне".

10 июня "Україна вражає" на "Интере" – https://youtu.be/FXdPMQEA0yo