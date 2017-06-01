"Готовим вместе" открывает летний сезон и собирается в дорогу!

В это воскресенье, 4 июня, в 9.00 в эфире телеканала "Интер" – первый в новом сезоне летний выпуск программы "Готовим вместе". В этот раз зрители узнают фирменные секреты приготовления еды в дорогу. Оказывается, в путешествия ни в коем случае нельзя брать бутерброды с колбасой и вареные яйца!

Настала долгожданная пора отпусков, поездок и веселых пикников. Поэтому тема дорожного меню – качественного и вкусного – особенно актуальна. Объездивший полмира Андрей Доманский и эксперт по дорожному меню Андрей Дромов на собственном опыте знают, как важно не прогадать с перекусами во время путешествия, чтобы не испортить себе поездку и воспоминания о ней.

У бывалых путешественников к еде – особые требования. Походная еда должна быть устойчивой к жаре и хранению без холодильника, не пачкать и не пахнуть, быть удобной в употреблении, вкусной в холодном виде и, конечно, вкусной и сытной. На первый взгляд кажется, что таких блюд невероятно мало. Но шеф-повар Андрей Дромов докажет, что это не так, – почти все продукты можно взять в дорогу, если предварительно их правильно обработать, приготовить и упаковать. В качестве альтернативы традиционным бутербродам и вареным яйцам шеф-повар предложит три отличных блюда, которые спасут компанию от голода в любой поездке.

Первый вариант дорожного меню от "Готовим вместе" – ароматный сэндвич с пряным топленым маслом, печеным перцем и балыком.

"Без вкусной и качественной еды дорога не в радость даже с веселой компанией, – делится впечатлениями Андрей Доманский после дегустации. – Но даже если в ближайшее время вы не собираетесь никуда уезжать, обязательно побалуйте себя таким сэндвичем! Его можно взять с собой на пикник в парк или для перекуса на работу. Попробуйте – не пожалеете: просто, вкусно, надежно".

Затем Дромов приготовит предшественницу пиццы – вкуснейшую итальянскую фокаччу с томатами и сыром.

"Еду в дорогу у нас в семье готовлю только я, – рассказывает Дромов. – Фокачча – мое коронное и любимое дорожное блюдо. Готовлю всегда с запасом, потому что все просят добавки. Младший сын, правда, пока лишен этого удовольствия. Для него у меня отдельное меню – перетертые супчики, каши".

А еще шеф-повар откроет секрет приготовления традиционных израильских пирожков – бурекасов с курицей. Это блюдо родом из Турции. Но оно настолько вкусное и удобное в приготовлении, что быстро прижилось в национальных кухнях многих стран. Кстати, хорошо известные нам кавказские чебуреки – как раз одна из версий.

Помимо приготовления блюд ведущие откроют кулинарные секреты опытных путешественников: какие овощи и фрукты можно брать с собой, а какие – не стоит, как правильно сделать термическую обработку и упаковать продукты, как приготовить пряное топленое масло, которое месяцами может храниться без холодильника.

Не пропустите секреты приготовления сытной и безопасной еды в дорогу – в воскресенье, 4 июня в 9.00 на телеканале "Интер" в программе "Готовим вместе".