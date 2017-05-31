На онлайн-аукционе "Интер – детям" – гонки на спорткаре, автограф легендарного Марселя Марсо и советы крутого специалиста с гарвардским дипломом

На сайте благотворительного онлайн-аукциона "Интер – детям" deti.inter.ua каждую неделю новые эксклюзивные лоты. И это чудесная возможность сделать уникальный подарок себе или близкому человеку и одновременно принять участие в важном благородном деле – спасении детских жизней. Ведь все средства, собранные на аукционе, пойдут на покупку аппарата интенсивной вентиляции легких для реанимации Центра детской токсикологии "ОХМАТДЕТ".

На сайте аукциона можно приобрести не только полотна маститых художников, платье звезды сериала или диск любимого исполнителя с автографом, но и встречи, впечатления, опыт, знакомство со знаменитостями и непосредственное участие в съемках и в закулисном мире телевидения, театра и шоу-бизнеса. А это, как признаются участники аукциона, – самое интересное. Ведь как еще попасть на площадку популярного детективного цикла "Вещдок", потренироваться с украинским богатырем Василием Вирастюком или отправиться на велопрогулку с хореографом Владом Ямой?

Новый "горящий" лот аукциона именно такой. И рассчитан на тех, кто не боится скорости, любит экстрим и готов к новым ощущениям. Побывать на чемпионате Украины по шоссейно-кольцевым гонкам и прокатиться в спорткаре по гоночной трассе сразу после соревнований – такое впечатление действительно сложно забыть! Тем более когда за рулем многократный чемпион Украины по кольцевым гонкам, победитель этапов чемпионата Европы, многократный призер международных соревнований Игорь Скуз. Специально для обладателя лота в автомобиль, на котором Игорь участвует в соревновании, будет установлено второе сиденье. Гонщик обещает, что они вместе проедут по трассе практически в боевом режиме. Это действительно "горящий" лот аукциона, ведь заезд состоится уже в эту субботу, 3 июня – сразу после финала чемпионата Украины. И желающий промчаться в спорткаре также должен набирать скорость, чтобы не опоздать в борьбе за данный лот.

Еще один лот наверняка привлечет внимание тех, кто увлекается меморабилией, или, проще говоря, собирает вещи, принадлежавшие известным людям. Одна из самых простых возможностей прикоснуться к чуду творчества и судьбе гения – стать обладателем его автографа. В этот раз на сайте аукциона выставлен подлинный автограф настоящей легенды, человека, чьи мимика и жесты – классика пантомимы, создателя любимого зрителями разных стран мира клоуна Бипа – Марселя Марсо. Его аукциону "Интер – детям" пожертвовал известный актер и телеведущий Владимир Горянский.

"Лет восемь тому назад Марсель Марсо приезжал в Киев, – вспоминает Владимир Горянский. – Я увидел его на Михайловской площади, узнал, но подойти постеснялся. А потом на одном из аукционов в Киеве, где продавали фотографии с автографами известных людей, увидел этот лот и выкупил. Таким образом, осуществил свою несбывшуюся мечту. Я хочу, чтобы этот лот купили за хорошую цену и чтобы эта сумма стала вкладом в покупку оборудования для спасения детей. Я хочу, чтобы фотография с автографом этого великого человека висела дома у хороших людей, которые помогают детям".

Очень полезный, а для кого-то, возможно, и спасительный лот предложила известный врач-психиатр, медицинский психолог и член Ассоциации выпускников Медицинской школы Гарвардского университета Тина Берадзе – индивидуальная психологическая консультация.

"Нам нельзя быть безразличными, – говорит Тина Берадзе. – Я понимаю, что существует недоверие к благотворительным акциям. Поэтому огромное спасибо объединившему всех телеканалу "Интер", который предоставил мне возможность принять участие в столь замечательном проекте. Не важно, сколько у тебя дипломов и какой у тебя сногсшибательный английский. Важно, сколько людей улыбаются, слыша твое имя, потому что когда-то ты им сделал добро".

Не упустите шанс сделать мир чуточку добрее! Приобретая любой понравившийся вам лот, вы помогаете собрать средства на покупку аппарата для спасения жизни маленьких пациентов "ОХМАТДЕТа". А значит, внесете свой вклад в то, чтобы мир озаряли сотни улыбок.

Делать добро легко. Вместе мы можем спасать детские жизни.