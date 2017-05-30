В День защиты детей в "Касается каждого" – лоты жизни

1 июня, в Международный День защиты детей, на телеканале "Интер" – специальный выпуск программы "Касается каждого". Зрители программы "Интер – детям. Лоты жизни" узнают истории детей, которых они вместе с командой телеканала "Интер" могут спасти.

Одна из главных героинь выпуска – 11-летняя Карина Агрипишина из Днепропетровской области. Девочка уже пять лет, а это – почти половина ее маленькой жизни, – живет в киевском Центре токсикологии клиники "Охматдет". У Карины неутешительный диагноз – хроническая почечная недостаточность. При поступлении в больницу из-за тяжелейшей интоксикации она не могла даже самостоятельно дышать. Тогда врачам удалось спасти Карину благодаря аппарату искусственной вентиляции легких. И она не единственный такой сложный и такой юный пациент больницы. В студию программы придут и другие дети, которые находятся в Центре токсикологии, и у каждого из них – своя непростая история.

Для редакторов "Касается каждого" все темы, которые связаны с детьми, это темы №1. И команда проекта всегда прилагает максимум усилий, чтобы после эфира жизнь маленького человека изменилась к лучшему. Удастся ли ведущему, экспертам и гостям программы в этот раз помочь Карине, которую уже пять лет не навещает мама и о существовании которой, кажется, забыли и другие родственники? Редакторы программы нашли маму девочки, но согласится ли она выйти к дочери, что ей скажет и какой будет эта встреча? И что мы услышим от гостей программы – украинского поэта и композитора Анатолия Матвийчука, известного психолога Тины Берадзе, постоянного участника благотворительного аукциона "Интер – детям" актера Владимира Горянского, вице-президента Лиги профессионального бокса Алины Шатерниковой, многократного чемпиона Украины по кольцевым гонкам Игоря Скуза и ведущей "Утра с Интером" Анастасии Даугуле?

Ежегодно в детский Центр клинической токсикологии интенсивной и эфферентной терапии НДСБ "Охматдет" поступают более тысячи малышей со всей Украины – это не только дети с диагнозом острая или хроническая почечная недостаточность, но и вся острая токсикология.

"Они приезжают к нам за своим шансом на жизнь, – говорит заведующая Центра Наталья Волошина. – И оборудование, которое нам нужнее всего и которое может помочь практически каждому нашему пациенту, – это аппарат для искусственной вентиляции легких".

Телеканал "Интер" откликнулся на просьбу врачей и весной этого года объявил о сборе средств на покупку медоборудования для центра токсикологии "Охматдет" – аппарата интенсивной вентиляции легких экспертного класса VELA для детей от 3 до 18 лет. На сегодня это главная задача благотворительного онлайн-аукциона "Интер – детям", который проходит на сайте deti.inter.ua.

Благодаря зрителям и поддержке известных телеведущих, артистов, дизайнеров и спортсменов уже собрано 111 тысяч гривен из необходимых 710. Это оборудование в прямом смысле слова жизненно необходимо. И каждый выкупленный лот помогает достичь главной цели – приобрести аппарат, который спасет множество детских жизней. Поэтому и название программы "Касается каждого" – "Лоты жизни".

"Для меня вообще самые трепетные и болезненные темы – те, в которых речь идет о судьбах детей, – говорит ведущий ток-шоу Андрей Данилевич. – Этот выпуск программы – как раз о детях, чья жизнь в полном смысле этого слова зависит от взрослых. Даже не от родителей, а буквально от всех нас, потому что родители не в состоянии помочь или уже исчерпали все ресурсы в борьбе за жизнь ребенка. А сейчас каждый из нас может внести свою лепту в спасение этих детей. Важно не оставаться безразличным, не оставаться в стороне, потому что детские жизни – самое святое и дорогое. То, что, как никогда, действительно касается каждого".

Не пропустите 1 июня в 18.00, в студии "Касается каждого" – истории детей, которые нуждаются в нашей помощи. Делать добро легко. Присоединяйтесь – вместе мы можем спасти детские жизни!