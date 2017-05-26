Премьерная серия "Вещдока" снова стала лидером

В четверг, 25 мая, программа "Вещдок" собственного производства телеканала "Интер" уже традиционно прошла с высокими показателями и стала безоговорочным лидером своего слота. Премьерная серия документального цикла под названием "Пояс Ориона" в 15:50 собрала долю 17,1% по массовой всеукраинской аудитории 18+ и 13,4% среди зрителей 18-54 в крупных городах.

ТОП-5 каналов 25.05.2017г. в слоте программы "Вещдок" (15:50:17-16:44:49),(доля 18+, Украина/18-54, 50+, отсортировано по 18+, Украина)

"Пояс Ориона" – история расследования загадочного убийства девушки. С самого начала в деле практически нет зацепок: ни возможных мотивов преступления, ни круга подозреваемых.

"Это история о преступлении, мотивом для которого стала кража авторских прав, – рассказывает шеф-редактор "Вещдока" Олег Гершкович. – Интересно, что в Советском Союзе защита авторских прав почти не регулировалась. Жертва сама попыталась добиться справедливости – и закончилось все трагедией".

Ключевым вещдоком в деле становятся пометки, оставленные погибшей девушкой на полях фантастической повести "Пояс Ориона". Для разгадки головоломки следователю приходится узнать о прошлом семьи, которое закодировано в этой книге.

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевых аудитории 18+ (Украина) и 18-54 (50+). Данные рассчитаны для суток и для слота события за 25.05.2017 г. (данные Overnight). Данные предоставлены по показателю shr%. Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК