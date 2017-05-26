Андрей Дромов и Андрей Доманский подготовили меню для холостяков

Впервые – и, возможно, единственный раз за всю историю кулинарного проекта "Готовим вместе" – в это воскресенье зрителей "Интера" ждут блюда… холостяцкой кухни! От счастливых семьянинов Андрея Доманского и Андрея Дромова. Для тех, кто не готов долго стоять у плиты, но любит вкусно поесть, 28 мая в 9:00 ведущие программы устроят настоящий мастер-класс.

Да, Андрей Дромов – человек с 10-летним стажем супружеской жизни, но сам признается, что холостяцкие годы стали для него отличной школой бытового самообразования. Будущий шеф-повар три года прослужил коком в рейсах дальнего плавания. За это время он научился великолепно шить, гладить и главное – готовить много и каждый день. Причем, используя лишь ограниченные запасы кладовой корабля. Так что его воспоминания о холостяцкой кухне – это трудовые будни кока в компании вечно голодных товарищей по палубе.

А вот Андрея Доманского не научили готовить даже холостяцкие годы. И, как признается ведущий, один из редких поводов, ради которого он готов надеть фартук, – это романтический ужин с супругой. "Если я все-таки решусь и попробую приготовить что-то с любовью для супруги, это будет паста под каким-то интересным соусом. И приготовлю я ее не просто с любовью, а еще и с пониманием каждого этапа: от правильного выбора пасты до подачи блюда".

Будем честными, для большинства из нас холостяцкая кухня ассоциируется с "быстрой едой" и "ленивыми рецептами". Отчасти это так. Главные же требования к холостяцким блюдам – они должны быть сытными, готовиться без сложностей из самых обычных продуктов. Чтобы доказать, что за полчаса любой мужчина вполне может приготовить что-то не просто вкусное, но и интересное, Дромов выбрал для своего мастер-класса три тематических блюда.

Итак, холостяцкий завтрак по-испански. Если добавить в яйца сыр, картофель и еще пару ингредиентов, то набивший оскомину омлет легко превращается в сытную и вкусную испанскую тортилью. Причем обогатить это блюдо холостяк сможет всем, чего душа пожелает – от зелени до сала.

Следующим номером холостяцкого меню шеф-повара станет блюдо для мужской вечеринки. В качестве альтернативы приевшимся орешкам под пиво Дромов предложит приготовить… хот-дог. И расскажет секрет приготовления того самого оригинального хот-дога, который сегодня можно купить только в Нью-Йорке: с карамелизированным луком и квашеной капустой.

И, наконец, третье блюдо предназначено для особого случая – романтического ужина с девушкой. С помощью этого несложного и эффектного угощения – макарон в сырном соусе с джемом из бекона – любой мужчина обязательно покорит сердце своей девушки. Андрей Дромов в этом абсолютно уверен. "Макароны с брокколи и творожно-сырным соусом, поданные с джемом из бекона – это же песня, после которой любая, даже самая неприступная барышня растает! – убежден он. – А вообще, поверьте: это блюдо в принципе стоит приготовить".

Вот так Андрей Дромов и Андрей Доманский наглядно покажут мужчинам, что готовить – не так сложно и долго, как кажется. Каждое из предложенных блюд действительно готовится менее чем за полчаса и не требует особого кулинарного опыта. И главное – все три яства по достоинству оценят не только холостяки, но и женатые мужчины, независимо от повода для застолья.

Смотрите выпуск "Готовим вместе" о холостяцкой кухне в воскресенье, 28 мая, в 9:00 на телеканале "Интер".



