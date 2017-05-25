"Україна вражає": церковь, где снимался "Вий", поющие сады и самый красивый маяк страны

В субботу, 27 мая, в 9:30 смотрите на "Интере" мистические, музыкальные, архитектурные и экологические приключения съемочной группы программы и ее ведущей Валерии Микульской. А главное, чем порадует выпуск, – это новые идеи, куда рвануть с семьей на выходные и как это сделать максимально правильно, опираясь на опыт, набитые шишки и трэвел-хаки наших телепутешественников.

Маленький городок Седнев сегодня вряд ли можно назвать туристической Меккой, но посмотреть здесь есть на что, уверена телеведущая Валерия Микульская. Например – та самая Свято-Георгиевская церковь, которая стала съемочной площадкой одного из первых фильмов ужасов в нашей стране – "Вий" по одноименной повести Гоголя.

"Так и вспоминается: "Поднимите мне веки!" – делится впечатлениями от посещения храма Валерия Микульская. – И знаю же, что все это – авторский вымысел, но фантазия – играет!" Подробнее о том, чем еще покорил съемочную группу проекта уютный Седнев в Черниговской области – в эту субботу в новом выпуске программы.

Еще один пункт назначения – солнечная Херсонщина. И – красивейший маяк Станислав-Аджигольский, спасение и указатель верного пути для кораблей в непогоду.

"Многие годы тому назад, когда начали строить Аджигольскую башню, маяки еще не стали просто навигационными устройствами, каждый из них был уникален, – рассказывает Валерия Микульская. – Этот спроектировал для нас Эйфель, тот самый, чье имя носит самая романтическая башня мира, расположенная в Париже". А еще по пути к этому маяку съемочная группа успела воодушевиться, удивиться, порелаксировать и сделать парочку практических выводов, которые будут полезны тем, кто решится посетить этот красивейший маяк.

В этот раз Валерия Микульская будет испытывать и лично проверять, правда ли в нашей стране есть такое удивительное явление, как поющие сады? И сохранились ли их уникальные способности сегодня? Находятся сады в Харьковской области.

"Местные рассказывают: когда-то известный сахарозаводчик, промышленник и предприниматель Павел Харитоненко прогуливался здесь со своей дочерью Натальей, – говорит ведущая программы. – Она имела великолепный голос. Девушка вдохновилась красотой окружающей природы и запела. И ее голос зазвучал очень сильно, с удивительными вибрациями. Тогда богач Харитоненко и задумал создать здесь удивительный амфитеатр. Такой, который поразил бы всю Европу. Но это – лишь одна из версий".

Также в этом выпуске – потрясающий природный парк совсем рядом с Киевом – в Ичне Черниговской области, уникальные старинные виадуки в Ворохте Ивано-Франковской области и многое другое. А еще – версии происхождения самых необычных рукотворных и природных чудес Украины, старинные легенды и поверья, экологические тропы и самые потаенные уголки для романтиков.

Все это – каждую субботу в 9:30 на телеканале "Интер" в программе "Україна вражає". Не пропустите!

27 мая "Україна вражає" на "Интере" – https://youtu.be/4rfIIqrM6uY