В студии "Большого бокса" Кличко – о брате, бое и о будущем

В субботу, 27 мая, весь вечер на телеканале "Интер" будет посвящен миру бокса, его главным событиям и героям.

В 20:30 зрителей ждет премьера одного из самых сильных фильмов о боксерском мире – "Левша" с Джейком Джилленхолом в главной роли.

А в 22:30 – специальное событие эфира, программа "Большой бокс", гостями которой станут "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC Виталий Кличко, а также чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик.

После поражения Владимира в поединке с британцем Энтони Джошуа миллионы поклонников бокса во всем мире волнует один вопрос: будет ли украинский боксер драться дальше или на этом закончит свою карьеру? Станет ли последний, проигранный бой концом эпохи Кличко? Что думает по этому поводу его старший брат Виталий? Что он советует Владимиру?

В студии "Большого бокса" Виталий Кличко и эксперты программы обсудят и рассмотрят нюансы прошедшего поединка Кличко – Джошуа: что не удалось реализовать спортсмену? Почему не прошел его коронный удар – левый хук? Действительно ли так силен Джошуа? Выскажут свои мнения о том, нужно ли Владимиру продолжать спортивную карьеру. Свои выводы о бое озвучит и обладатель трех чемпионских поясов, гость программы Александр Усик. Возможно, в будущем нам всем предстоит увидеть поединок Усик – Джошуа?

Много непростых вопросов, которые возникают и у болельщиков, и у экспертов, тренеров, и, конечно же, у самих спортсменов.

Не пропустите – 27 мая вечер "Большого бокса" на "Интере"!

"Большой бокс" на "Интере" 27 мая в 22.30 – https://youtu.be/TjCs6vu6MNM

Премьера фильма "Левша" на "Интере" 27 мая в 20.30 – https://youtu.be/y_7oVfw8Ib4