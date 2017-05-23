Официальная позиция "Интер Медиа Груп" относительно принятого Верховной Радой закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации"

"Интер Медиа Груп" всегда выступала против запретов. Мы также категорически против данного закона, который практически запрещает использование в телевизионном эфире Украины любых языков, кроме украинского. И вопрос не в отношении к языкам – украинскому или русскому. Вопрос в отношении к правам человека. Этот закон нарушит права миллионов граждан Украины, для которых русский язык является родным. А также он нарушит права носителей других региональных языков, которых, помимо русского, в Украине 17. Кроме того, этот закон вносит раскол в общество, нагнетает и без того напряженную обстановку. Помимо всего прочего, данный закон не способствует развитию украинского телевидения. Наоборот, он нанесет серьезный вред. Невозможно создать в нужном объеме качественный контент на украинском языке или в таких же объемах сделать качественный дубляж – следовательно, ухудшится качество телевизионного продукта на украинском языке. Емкость украинского телевизионного рынка не позволит создать качественный разножанровый украиноязычный продукт в объемах, которых требует данный закон. Это приведет к падению телесмотрения украинского телевидения: многие зрители имеют возможность альтернативного смотрения каналов, которые их устроят, через интернет-платформы и спутник.

Русский язык – один из мировых языков. На этом языке миллионными тиражами издана учебная и художественная литература, снято множество качественных фильмов. Нельзя украинцев лишать доступа к такому важному контенту. Мы уже видим, к чему привел закон о введении квот на украиноязычные песни на украинских радиостанциях, – сколько в эфире появилось низкопробного продукта.

В Латвии на законодательном уровне была применена квота в объеме 75% телевизионного вещания в день на латышском языке. Однако Конституционный Суд Латвийской Республики признал введение языковых квот неконституционным и противоречащим международному законодательству по правам человека и свободе частного предпринимательства. В любой стране мира государственный язык уже защищен по факту его законодательного признания и конституционного статуса.

Свою позицию относительно данного закона "Интер Медиа Груп" уже высказала 16 марта 2017 (http://inter.ua/ru/news/2017/03/16/6240) после принятия законопроекта в первом чтении. Позиция "Интер Медиа Груп" не изменилась.