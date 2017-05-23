Украденная повесть, заказная квартирная кража и банда контрабандистов - в новых выпусках "Вещдока"

На этой неделе в эфире "Интера" – три премьерные серии цикла детективных докудрам "Вещдок".

Во вторник, 23 мая, в 15:50 в новом выпуске "Вещдока" под названием "Рукопись Сикорского" – история идеально спланированной кражи с "двойным дном". В марте 1973 года в Киеве из квартиры известного ученого-химика и сотрудника секретного НИИ Станислава Капишевского похищают старинные книги и коллекцию монет. Под подозрение попадает сын ученого, но выясняется, что он уже несколько дней в больнице: накануне в парке его избили неизвестные. Отрабатывая сразу несколько версий и сопоставляя новые факты, следователь приходит к выводу, что кража ценных раритетов из квартиры ученого – чья-то попытка повести следствие по ложному следу.

"Это история о хитром, хорошо спланированном преступлении, – рассказывает ведущий "Вещдока" Артем Позняк. – И только благодаря чутью и профессионализму оперативников удалось предотвратить потерю ценнейшего документа, о существовании которого его законный владелец даже не догадывался".

В среду, 24 мая, в 15:50 зрители увидят новую историю детективного цикла – "Золотые отношения". В Одессе на улице Гарибальди обнаружен труп младшего экспедитора Одесского морского порта Павла Тищенко. Мужчину убили возле дома его любовницы Ольги. В бочонках из-под вина, которые Павел приносил в ее дом, оперативники обнаруживают слитки золота. В убийстве подозревают бывшего мужа Ольги. Но постепенно расследование преступления, которое вначале выглядело, как расправа ревнивого соперника, выводит следствие на масштабную преступную группу. Решение головоломки подсказывает главный вещдок – обыкновенный, на первый взгляд, рулон утеплителя.

В четверг, 25 мая, в 15:50 – еще одна премьерная серия "Вещдока" – "Пояс Ориона". В марте 1972 года на обочине Анапского шоссе обнаружено тело двадцатипятилетней Марины Позняковой. Следователь сразу определяет: девушка погибла в результате преднамеренного наезда машины. Как выяснилось, гибель Марины – уже вторая трагедия в семье Позняковых. Два года назад от менингита умер ее брат – студент Дмитрий. Коллега Марины рассказала, что накануне девушка ругалась с кем-то по телефону, обвиняя своего собеседника в воровстве. С кем могла разговаривать Марина? В деле практически нет зацепок. Ключевой уликой становятся загадочные пометки, которые сама Марина оставила на полях книги – новой фантастической повести "Пояс Ориона".

Не пропустите расследования запутанных уголовных дел в премьерных выпусках и лучших сериях прошлого сезона – со вторника по пятницу на телеканале "Интер" в 15:50.

Премьера серии "Рукопись Сикорского" – 23 мая в 15:50 https://youtu.be/l_JxlKdhh_w