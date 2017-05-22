"Искушение" на "Интере": продолжение следует…

Недавно на телеканале "Интер" закончился показ первого сезона сериала "Искушение". На протяжении 24 серий украинские телезрители следили за хитросплетениями судеб героев, интригами и неожиданными поворотами сюжета. Главный герой Женя Ханжонков отомстил бизнесмену Алексею Кумачеву за смерть отца: отправил за решетку олигарха и его молодую супругу Инну – свою бывшую возлюбленную. Но на этом история не заканчивается. Компания PRO-ТV и телеканал "Интер" снимают второй сезон сериала, который зрители увидят уже этой осенью.

"В продолжении сериала сюжет будет развиваться очень неожиданно, – приоткрывает завесу тайны режиссер Игорь Забара. – Некоторые положительные персонажи станут отрицательными, а отрицательные – положительными. "Наворотили" очень много всего (смеется). А зрителям нужно будет этот клубок распутать. Я очень рад, что мы ушли от чистой мелодрамы: жанр сериала переходит в детектив и даже триллер. Обещаю: будет интересно!"

Съемки "Искушения" идут уже четвертый месяц: первый и второй сезоны снимают без перерыва. Над созданием мелодрамы работают параллельно две съемочные команды под руководством режиссеров Игоря Забары и Сергея Терещука.

"У нас настолько плотный график, что у меня ощущение, будто мы все живем в огромном шикарном доме Кумачевых постоянно, – смеется актриса Дарья Легейда, исполнительница роли Инны. – И, что самое приятное, со всеми складываются очень хорошие и теплые отношения. За время съемок мы очень сдружились с Володей Виноградовым, с Ваней Колесниковым, с Лешей Череватенко, с Ксюхой Мишиной, с Лесей Островской, с Тамарой Антроповой, с Леной Турбал. На экране мы играем врагов и соперников, а в жизни – друзья".

Осенью телезрители снова встретятся с полюбившимися героями картины. Более того, некоторые персонажи, которые в первом сезоне были в тени, теперь выйдут на передний план. Например, олигарх Семен Хван в исполнении Валерия Афанасьева. Актер после столь длительных съемок даже начал думать о покупке недвижимости в украинской столице:

"Мне очень нравится Киев, – признается Валерий. – Я здесь так часто снимаюсь, что уже начал задумываться, а не прикупить ли тут комнатку?"

Съемки второго сезона "Искушения" продлятся до середины июня. Несмотря на напряженный рабочий график, множество сложных сцен и капризы погоды, все члены съемочной группы с грустью думают о завершении.

"Когда ты уже ощущаешь, что скоро – финиш, сразу возникает какая-то нотка грусти, – признается режиссер Сергей Терещук. – Когда думаешь об этом, честно говоря, – ком в горле. Не хочется расставаться. Съемки "Искушения" мне запомнятся хорошей атмосферой, сплоченностью и работоспособностью группы. Были такие трудные сцены, когда казалось, что мы не сможем это снять, но все получалось. Приятно удивляет самоотверженность и отдача всех, кто находится на площадке, – от актеров до осветителей. Все работают без дураков. Это дорогого стоит".

Какая судьба ждет героев "Искушения"? Смогут ли они обрести счастье? Победит ли любовь жажду мести? Ответы на эти вопросы – во втором сезоне сериала. Не пропустите – осенью на телеканале "Интер".

Репортаж со съемок второго сезона "Искушения" – в сюжете программы "Утро с "Интером" https://youtu.be/naazGV9lkHc