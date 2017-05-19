"Интер" готовит поэтический спектакль "По улице моей..."

10 июня в Малом зале Дворца "Украина" телеканал "Интер" и Театральная мастерская Николая Рушковского представят новый совместный проект – премьеру поэтического спектакля "По улице моей...". Постановка посвящена поэтам-шестидесятникам – яркому, безумно талантливому и пронзительно трагичному поколению. Они росли и жили в годы репрессий, сумели зазвучать в эпоху хрущевской оттепели, а потом – переживали травлю, гонения, запреты… Но даже тогда, находясь "под колпаком", они умудрялись быть настолько свободными и настолько настоящими, что их произведения – не просто отголоски той эпохи, они – о нас сегодняшних.

На сцене спектакль объединит два времени, два поколения. Ведущие телеканала "Интер" Жанна Тихонова и Андрей Доманский будут перелистывать самые интересные, забытые, а иногда - и спорные страницы биографий поэтов, делиться мыслями, спорить, размышлять. И на этой же сцене стихи поэтов-шестидесятников будут читать молодые талантливые актеры Театральной мастерской народного артиста Украины Николая Рушковского: Евгений Ковырзанов, Константин Темляк, Александр Сугак, Роман Щербак, Анастасия Андриенко. В спектакле также примут участие певицы Мила Нитич и Наталья Гордиенко.

"Если бы существовала машина времени, я знаю, куда бы я вернулась – туда, в период оттепели, в шестидесятые, – говорит ведущая телеканала "Интер" Жанна Тихонова. – В то время, когда Гагарин своим полётом вдохновил всех достигать космических высот в своём деле. Когда нравственность была мерилом. Ощущалась мощь и перспектива счастливого будущего. Я люблю эти песни, знаю эти фильмы… Я просто купаюсь в этом всем, это – мое".

Шестидесятые – время больших открытий и космических прорывов. Больших надежд и ожиданий. Ученых и инженеров. Стиляг и фарцовщиков. Это время, голосом которого выпало быть поэтам. Время, которое звучало голосами Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Александра Галича, Геннадия Шпаликова…

"В то время за рубежом появились Beatles и Rolling Stones, собиравшие стотысячные стадионы, – говорит телеведущий Андрей Доманский. – В Советском Союзе этого не было, такая музыка была запрещена. И функцию поп-идолов несли на себе поэты-шестидесятники. Они, как медиумы, пропускали откуда-то из космоса через себя сумасшедший драйв и отдавали его аудитории. На выступлениях они создавали параллельную реальность, более яркую и объемную, чем та, в которой мы жили. Небожители, люди не от мира сего, сделанные и вправду из какой-то другой материи…"

Режиссером-постановщиком спектакля стала великолепная украинская актриса театра и кино, педагог университета имени Карпенко-Карого и режиссер Софья Письман. Свою режиссерскую задачу Софья Николаевна определяет кратко: "чтобы все было от души".

"Это была какая-то очень светлая эпоха, добрая, – делится Софья Письман. – Может быть, она была короткой и, может быть, это была эйфория после страшных военных и послевоенных лет. Но вы можете себе сегодня представить, чтобы огромные залы людей, как тогда, собирались, чтобы послушать стихи? Какая была потребность в этой культуре, какая была потребность в этой духовности! Это меня покоряет и поражает. Мне кажется, этого очень не хватает сегодня, особенно молодежи. И очень надеемся, что соприкосновение с их поэзией в нашем спектакле зрителей будет вдохновлять и окрылять".

Сейчас идут репетиции, и уже 10 июня в 18:00 во Дворце "Украина" зрители увидят премьеру спектакля-посвящения великим поэтам, которым выпала нелегкая судьба быть совестью и голосом своей эпохи.

О репетициях спектакля в "Утре с Интером" – https://www.youtube.com/watch?v=QT3OlszLutI

Приобрести билеты можно здесь – http://parter.ua/ua/event/theater/malyi_zal_palats_ukraina/po_ulytse_moei.html