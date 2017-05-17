"Україна вражає": украинская Амазония, водопад молодости и царское имение в Прилуках

В субботу, 20 мая, в 9:30 телеведущая Валерия Микульская и команда программы "Україна вражає" пригласят зрителей телеканала "Интер" в очередное увлекательное путешествие по нашей прекрасной стране.

Одно из мест, куда в этот раз забралась съемочная группа, было выбрано наобум. Ведущая, не глядя, ткнула в карту Украины пальцем – и путешественники отправились в Тростянец Сумской области.

"Оказалось, что этот городок, с населением чуть более 20 тысяч человек, когда-то был роскошным центром отдыха для дворян, – рассказывает Валерия Микульская. – Сегодня это никакой не туристический центр, но мы уверены, что это несправедливо. Своими открытиями поделимся уже в этом субботнем выпуске".

Следующая остановка – Манявский водопад в Карпатах, один из самых высоких и красивых в Украине. Местные жители утверждают, что тот, кто в нем искупается, – помолодеет на несколько лет. Впрочем, как уверяет команда "Україна вражає", здесь нет ничего мистического. Красота природы, шум воды, чистый воздух, отсутствие цивилизации способны реанимировать и зарядить бодростью кого угодно. Водопад – настоящее чудотворное лекарство от апатии и усталости. Сюда можно и нужно приезжать, чтобы отдохнуть от суеты и быстро восстановиться.

Еще одно место для любителей здорового отдыха в экологически чистых местах съемочная группа проекта нашла на Волыни. По уверениям команды, здесь находится самая настоящая Амазония – рай для тех, кто мечтает о приключениях и путешествиях по воде. Оказывается, национальный природный парк "Припять-Стоход" частенько сравнивают с болотистой американской Амазонкой.

"В зарослях парка мы нашли плантации белых лилий, ирисов, гнезда лебедей, хатки бобров!" – делится ведущая программы Валерия Микульская.

Также в этом выпуске – поездка на полуостров-заповедник "Белобережье Святослава" и визит в копию Мариинского дворца в Прилуках.

"Царское имение в маленьких Прилуках? Когда я услышала об этом впервые, честно говоря, подумала, что гиды сочиняют, – рассказывает Валерия Микульская.– Тем более, ну как такую роскошь могла позволить себе семья доктора? Пускай даже уважаемого и востребованного! Но Украина в который раз смогла нас удивить".

Все о том, как добраться, где остановиться, что посмотреть, на какой период запланировать поездку – в новом выпуске программы "Україна вражає" в эту субботу, 20 мая, в 9:30 на "Интере".

20 мая "Україна вражає" на "Интере" – https://youtu.be/GQc4IPRNc24