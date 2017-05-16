Гибель эстонского наездника и банда фальшивых милиционеров - в эфире новые серии "Вещдока"

На этой неделе в эфире "Интера" – две премьерные серии цикла детективных докудрам "Вещдок", а также лучшие выпуски прошлого сезона.

Во вторник, 16 мая, в 15:50 – новая серия проекта под названием "Липовая мурка". Это преступление произошло в марте 1944 года в Москве. При проверке документов возле Белорусского вокзала застрелены дежурные милиционеры Гаврилов и Тарасевич. Один из преступников был убит. Второму, несмотря на тяжелое ранение, удалось скрыться. В пиджаке убитого было обнаружено поддельное удостоверение сотрудника УГРО. Оперативники установили, что имеют дело с так называемыми "разгонщиками" – грабителями, которые под видом работников милиции "конфискуют" у своих жертв ценности и деньги. Следствие выходит на работницу пригородного ломбарда, которая вспоминает, что у спутницы скрывшегося преступника был при себе очень необычный ключ.

"Казалось бы, малообещающая, случайная деталь – ключ, – рассказывает ведущий программы "Вещдок" Артем Позняк. – Но именно этот необычный ключ, изогнутый на 90 градусов, и дал главный толчок к раскрытию преступления, направив оперативников в нужном направлении".

В среду, 17 мая, в 15:50 в премьерном выпуске программы "Вещдок" – "Удар подковой" – история убийства, которое произошло в 1978 году во время ежегодных Всесоюзных конных соревнований в Краснодаре. Рано утром сторож обнаруживает тело наездника из Эстонии Уно Каска. Первая версия трагедии: произошел несчастный случай, животное ударило спортсмена копытом. Для выяснения всех обстоятельств на место прибывает опергруппа во главе с майором Валентином Угрюмовым. Уно Каска погиб в стойле лошади украинского наездника Сергея Васильева, с которым у него был давний конфликт.

"Наблюдая за расследованием этого убийства, зритель погружается в мир конного спорта. Конкур – один из немногих видов, где мужчины и женщины соревнуются друг с другом, – рассказывает шеф-редактор "Вещдока" Олег Гершкович. – Распутывая вместе с оперативником преступление на конюшне, зритель следит за тайными интригами в мире спорта, подпольной торговлей, да и просто – за человеческими отношениями".

Действительно ли убийца – Васильев? Или Уно стал жертвой своего же подельника? Версии меняются одна за другой. Неожиданный вещдок – упаковка от женского белья – выводит оперативников на след убийцы. Не пропустите расследования запутанных уголовных дел в премьерных выпусках и лучших сериях прошлого сезона – со вторника по пятницу на телеканале "Интер" в 15:50.

Премьера серии "Липовая мурка" 16 мая, в 15.50 https://youtu.be/a-J2Cjyy2LY