"Вещдок": дело номер 100!

Детективный цикл "Вещдок" – самая успешная премьерная линейка этого телесезона – празднует свой первый большой юбилей. Вчера в Киеве завершились съемки сотой серии оригинального проекта телеканала "Интер".

С момента премьеры "Вещдока" прошло семь месяцев, что для телевидения – серьезный испытательный срок. И программа продолжает идти с впечатляющими результатами и остается самой успешной премьерной линейкой сезона.

За это время в эфир вышло 87 оригинальных выпусков программы, которые посмотрели более 25 миллионов человек! Команде удалось не только создать качественный документальный продукт, но и постоянно расширять его многомиллионную аудиторию.

"За семь месяцев работы у нас сформировалась хорошая, прочная авторская и продюсерская группа, – рассказывает шеф-редактор проекта Олег Гершкович. – Все истории – очень разноплановые, и к каждой наши пять съемочных групп подбирают свою стилистику в рамках формата. Но главный итог двух сезонов – мы точно знаем, что "Вещдок" завоевал собственного зрителя и стабильно удерживает его интерес. Мы постоянно следим за дискуссиями в Интернете по поводу наших серий, и для нас это лучшее доказательство интереса людей".

Юбилейной, сотой историей "Вещдока" стало одно из засекреченных ранее дел – расследование убийства работницы завода "Агат", которое выводит следствие на схему хищений драгметаллов в масштабах СССР. Как рассказали создатели проекта, этот процесс и другие, подобные ему, привели к ужесточению в СССР правил утилизации драгметаллов на производствах.

События происходят в 1980 году в Черниговской области на территории режимного предприятия. Во время субботника сотрудники обнаруживают тело задушенной Жанны Носковой – завотделом технического контроля. По мере выявления новых улик и вещдоков раскрываются другие стороны жизни Жанны, круг подозреваемых расширяется с каждой новой зацепкой. Зрителю предстоит вместе со следователем шаг за шагом раскрывать запутанное дело, за несколько дней пополнившееся еще двумя убийствами и поджогом.

Основные съемки серии проходили на территории Киевского института автоматики. Одна из первых сцен – субботник – снималась во внутреннем дворе учреждения. Художники и режиссер Иван Рутковский максимально точно воссоздали картинку и дух традиционного для 80-х мероприятия: сотрудники всех отделов предприятия приводят в порядок территорию своего передового завода. И вдруг атмосфера дружной работы и предвкушения заслуженного застолья в одно мгновение сменяется всеобщим ужасом: найден труп коллеги…

"Сто разных расследований – и каждый раз поражаюсь профессионализму и чутью "старых" оперов! – делится впечатлениями ведущий "Вещдока" Артем Позняк. – Здесь в руках у следователя были железобетонные улики в пользу версии убийства на почве ревности. Казалось бы, все ясно: вот – мотив, вот – убийца. Но – нет! И по маленькому следу на ноге жертвы и на ее старом сапоге следователь выходит на организованную схему хищений".

Все перипетии расследования этого сложного дела зрители узнают уже осенью, в третьем сезоне программы "Вещдок".

"Вещдок" в цифрах