"Вещдок" – снова лидер

В среду, 10 мая, с высокими показателями прошел цикл детективных докудрам "Вещдок" собственного производства телеканала "Интер". Премьерная серия "В одной связке", стартовавшая в 15:50, собрала долю 17,3% среди массовой всеукраинской аудитории 18+ и стала безоговорочным лидером своего слота.

Преступление, о расследовании которого идет речь в этом выпуске "Вещдока", оказалось сложным и запутанным. Если бы не внимание следователя к деталям, то связать смерть обычного электрика с серией квартирных краж было бы невозможно.

"История – жизненная, как и все истории, о которых мы говорим в "Вещдоке", – говорит шеф-редактор программы Олег Гершкович. – Она о том, как спортивная дружба переросла сначала в криминальное сотрудничество, а потом – в ненависть и месть. Вероятно, зрителю интересно было наблюдать, как раскручивается дело и при этом становятся понятны особенности взаимоотношений между людьми. Мы погрузили зрителя в мир спортсменов-альпинистов, которые свое мастерство поставили на службу преступлениям".

ТОП-5 каналов 10.05.2017г. в слоте программы "Вещдок" (15:50:07-16:45:16), (доля 18+, Украина)

В целом по результатам дня 10 мая "Интер" стал лидером среди украинских телеканалов с долей 12,7% по аудитории 18+ (Украина).

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевой аудитории 18+ (Украина). Данные рассчитаны для суток и для слота события за 10.05.2017 г. (данные Overnight). Данные предоставлены по показателю shr%. Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК