13 мая на "Интере" – юбилей "Динамо" и день памяти Валерия Лобановского

13 мая 2017 года исполняется ровно 15 лет со дня смерти легендарного футбольного тренера Валерия Лобановского. И в этот же день свой 90-летний юбилей отмечает футбольный клуб "Динамо-Киев". В эту субботу телеканал "Интер" посвятит эфир годовщине создания любимой футбольной команды и памяти ее великого наставника. До Лобановского мир не видел такого футбола! До него Европа не знала такой команды!

Журналисты сравнивали Лобановского с Мольером: как великий драматург закончил свой путь на театральных подмостках, так и великий тренер – на футбольной арене. Он жил только футболом. И умер в день рождения любимой команды, в день основания клуба, который он сделал великим. Ушел из жизни, оставаясь до последнего на тренерской скамье: "скорая" увезла его со стадиона, когда "Динамо" заканчивало очередной свой матч очередной победой.

13 мая в 18:00 на телеканале "Интер" состоится телевизионная премьера документального проекта "Лобановский навсегда". Это картина о легендарном тренере киевского "Динамо" Валерии Васильевиче Лобановском, который впервые в истории советского спорта вывел клуб в гранды европейского футбола. Жизнь Лобановского – великие победы и жестокие поражения, постоянная борьба за свои футбольные принципы. Основу фильма составили отечественные и зарубежные архивные киноматериалы, а также воспоминания о мэтре его современников – игроков, тренеров, журналистов и болельщиков. Создатели фильма собрали свидетельства тех, кто знал Лобановского, учился у него, играл в его команде или против нее. Своими оценками, эмоциями, размышлениями о великом тренере делятся Мишель Платини, Карло Анчелотти, Олег Блохин, Андрей Шевченко, Жак Ферран и многие другие.

На протяжении многих лет клуб "Динамо-Киев" является гордостью нашей страны. Мы болеем за динамовцев все 90 лет их великой истории. В свое время "Динамо" стало самой успешной футбольной командой Советского Союза. Дважды в своей истории киевский клуб покорял вершины европейского футбола. В 1975 году "Динамо" стало первой советской командой, выигравшей Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

К 90-летию любимой команды "Динамо-Киев" в 20:30 "Интер" покажет концерт "Команда, без которой нам не жить", посвященный годовщине завоевания динамовцами Кубка кубков и Суперкубка УЕФА. В грандиозном музыкальном празднике на НСК "Олимпийский" приняли участие популярные украинские исполнители Ирина Билык, Потап и Настя, Злата Огневич, Ольга Полякова, Мила Нитич, "Авиатор", "НеАнгелы", "Океан Эльзы" и другие звезды. Ведущие – Анастасия Даугуле и Андрей Доманский. Знаковым событием концерта стало чествование футболистов и тренеров золотой команды "Динамо" образца 1975 года. Конечно же, в этот вечер будут вспоминать и тех динамовцев, которых уже с нами нет, – прежде всего, легендарного тренера Валерия Лобановского, с именем которого связаны самые громкие победы киевского "Динамо".

В 23:30 в эфир выйдет документальный проект собственного производства канала "Лучший футболист Европы", автором и режиссером которого выступил Сергей Долбилов. Впервые в одном проекте "Интер" объединил троих украинских обладателей "Золотого мяча". Этот трофей присуждается каждый год, им определяют лучшего футболиста Европы. В 1975 году "Золотой мяч" получил Олег Блохин, в 1986-м – Игорь Беланов, в 2004-м – Андрей Шевченко. Блохин, Беланов и Шевченко поделятся своими историями получения самого престижного индивидуального трофея в мировом футболе. А также – впечатлениями о том, как изменилась их жизнь после получения титула "Лучший футболист Европы".

А в 0:25 "Интер" покажет спортивный фильм "Такая она, игра". Эту картину режиссеры Николай Малецкий и Владимир Попков сняли в 1977 году ко дню рождения Валерия Лобановского. Сам Валерий Васильевич стал прототипом одного из главных героев. В основе фильма – конфликт между тренером футбольной команды и лучшими игроками.

"Динамовский" день на "Интере" – 13 мая с 18:00 https://youtu.be/e8cXGR8vRiQ