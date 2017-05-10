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9 мая "Интер" победил

9 мая "Интер" победил

10 мая 2017 | 14:06

9 мая "Интер" стал абсолютным лидером телевизионного эфира в Украине. Зрительская аудитория телеканала составила 15,8 млн человек! Все продукты собственного производства, подготовленные творческой командой телеканала специально к праздничной дате, показали высокие цифры телепросмотра и стали лидерами в своих слотах.

Марафон "Наша Победа", который шел в прямом эфире более 6 часов, собрал долю 12,7% среди массовой всеукраинской аудитории 18+  и стал лидером слота.

С огромным успехом прошел большой праздничный концерт "Победа. Одна на всех". По массовой всеукраинской аудитории 18+ он стал самым рейтинговым событием с начала 2017 года.  Концерт собрал у экранов 25% телезрителей в возрасте 18 лет и старше. Доля по аудитории 18–54 в крупных городах составила 14,8%. По обеим аудиториям концерт, снятый телеканалом "Интер" к празднованию Дня Победы, стал безоговорочным лидером своего слота. В Украине его смотрели 9,3 млн человек.

ТОП-5 каналов 9 мая 2016 года в слоте концерта "Победа. Одна на всех" (20:29:51-22:40:42)
(доля 18+, Украина / 18-54, 50+, отсортировано по 18+, Украина)



После концерта праздничный эфир "Интера" продолжила премьера документального фильма "Люди Победы. Будем жить!" с долей 14,2% среди зрителей 18+ в Украине. Продукт также стал лидером слота.

Кроме продуктов собственного производства на канале были показаны любимые многими поколениями фильмы – "Судьба человека" (доля 15,7% / 9,8%) и "В бой идут одни "старики" (15,3% / 13,4%), а также военные киносериалы "Операция "Тайфун". Задания особой важности" (16,5%/ 14,7%) и "Сильнее огня" (16,8% / 12,0%).

В целом по итогам дня 9 мая телеканал "Интер" стал абсолютным лидером телевизионного эфира: его доля составила 16,53% среди массовой всеукраинской аудитории 18+ и 11,84% среди зрителей 18–54 в крупных городах.
 
Всего 9 мая "Интер" посмотрели 15,8 млн человек.

Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевых аудиторий 4+ (Украина), 18+ (Украина) и 18–54 (50тыс.+). Данные рассчитаны для суток и слота события за 9.05.2017, данные Overnight. Данные предоставлены по показателям rat%, shr% и cov# (для аудитории 4+, Украина). Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК

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