Спецпрограммирование на телеканале "Интер" ко Дню Победы

9 мая, ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, в рамках спецпрограммирования на телеканале "Интер" с 7.00 до 13.00 в эфире будет телемарафон "Наша Победа". В рамках шестичасового марафона состоятся включения из Одессы, Харькова, Днепра, Кривого Рога. Зрители узнают уникальные истории маршалов Победы, увидят перекличку городов-героев, эксклюзивные сюжеты и специальные репортажи из европейских столиц, освобожденных Советской армией. В этот праздничный день в студию программы придут известные артисты и телеведущие, а также герои книги "Люди Победы. Будем жить!", выпущенной телеканалом "Интер" в канун 9 Мая. Также будет показан эксклюзивный материал о том, как накануне Дня Победы в итальянском городке Кастель-Сан-Лоренцо "Интер" установил памятник Мокрине и Луиджи – такой же, как стоит в Киеве возле Моста влюблённых.

Вечером – в 20:30 – большой праздничный концерт "Победа. Одна на всех". Любимые военные песни ветеранов и новые песни, посвященные событиям Великой Отечественной, исполнят Ирина Билык, Наталья Могилевская, Олег Винник, Таисия Повалий, Виктор Павлик, Злата Огневич, Виталий Козловский, Наталья Бучинская, El Кравчук, Мила Нитич, Сергей Гладыр, Ольга Цыбульская, Влад Сытник, Наташа Гордиенко, Светлана Тарабарова, Иван Березовский, Tayanna, Gadar, группы "Братья Карамазовы", "Авиатор", Freedom-jazz, Kadnay, "Анна-Мария". А ведущие Анастасия Даугуле и Андрей Доманский расскажут реальные пронзительные истории людей, победивших в Великой Отечественной войне.В рамках марафона также состоится полная трансляция акции "Никто не забыт. Ничто не забыто" из Киева, которая начнется в 10.00. Зрители увидят, как люди пройдут маршем памяти с фотографиями родных-фронтовиков, воевавших в Великой Отечественной войне.

Телеканал "Интер" не возражает против использования видео трансляции в некоммерческих целях.

Параметры спутников:

Astra 4A @ 5.0E, Transponder 4.302 EUH/EUV, Channel CH4.5/1, Bandwidth 4.50 MHz, U/L Freq / pol 14,013.250 / H, D/L Freq / pol 12,513.250 / V

Astra 4A @ 5.0E, Transponder 4.302 EUH/EUV, Channel CH4.5/2, Bandwidth 4.50 MHz, U/L Freq / pol 14,017.750 / H, D/L Freq / pol 12,517.750 / V