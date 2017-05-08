Звезды концерта "Победа. Одна на всех" – о своих родных-фронтовиках

9 Мая в 20:30 телеканал "Интер" традиционно порадует своих зрителей – и особенно ветеранов – большим праздничным концертом "Победа. Одна на всех". Популярные артисты исполнят любимые, трогательные и душевные военные песни. Наверное, это те песни, которые всегда будут со слезами на глазах… Ведь та кровавая война прошлась по каждому дому в нашей стране. В истории каждой семьи есть те, кто ушел на фронт, и немногие из них вернулись домой. У звездных участников также есть свои семейные истории, памятные фотографии родных-фронтовиков в альбоме и свое отношение к празднику великой Победы.

Андрей Доманский

Для меня День Победы – особенный день. Это же история моей семьи, история практически каждой семьи в нашей Украине. Нельзя забывать о том, что сделали для нас наши деды и прадеды.

9 мая родился мой старший сын. И когда мы собираемся на его день рождения, то первый тост всегда пьём за Победу, а значит – и за моего деда, который погиб за то, чтобы мой сын мог праздновать свои дни рождения.

Мой дед Павел погиб практически в том же возрасте, в котором сейчас находится мой старший сын. И человек расстался с жизнью, с самым святым и ценным, что есть на земле. Для чего все это было? Я категорический противник того, чтобы история переписывалась. Конечно, можно на нее посмотреть под другим углом, более критическим взглядом. Но нельзя нивелировать, нельзя умножать на ноль гражданские и военные подвиги людей, которые оставили свою жизнь, свое здоровье в Великой Отечественной.

Ирина Билык

Я много лет подряд выступаю на концерте телеканала "Интер", посвященному Дню Победы. Военные песни – особенные. Несколько лет назад я спела "Катюшу" – и видео моего выступления под эту песню в YouTube набрало миллионы просмотров, причем его смотрят люди из разных стран и континентов: Америки, Канады, Австралии, Европы. В этом году я выбрала для исполнения песню "Фронтовые подруги". Мне она показалась интересной тем, что женская дружба на фронте становилась ещё крепче. Хотелось тем, ныне здравствующим женщинам-ветеранам, которые сидели в зале, которые будут смотреть концерт по телевизору, напомнить о том, как они воевали и дружили. Я уверена, что в душе они остаются такими же весёлыми молодыми девчонками. И, конечно же, каждой хочется вернуться в свою молодость, пускай это была и фронтовая молодость.

Мои родственники тоже воевали. Мой дядя Петя, брат моей мамы, имел высокое звание, у него много медалей. А мой дедушка был пленным в немецком концлагере. Когда я была маленькой, бабушка рассказывала, что ему там выбили все зубы. И, конечно же, на меня, на маленького ребёнка, это произвело огромное впечатление. Я уже тогда понимала, какой ужас – эта война.

Олег Винник

Мой дед Григорий прошел войну. Прожил он всю свою жизнь в Санкт-Петербурге, и я с ним только переписывался, я еще был маленьким. Так и не успел его увидеть. Но осталась фотография, слава Богу, с которой я в финале концерта "Победа. Одна на всех" выйду на сцену. С каждым годом ветеранов той войны становится меньше и меньше. Это сложно принять, с этим сложно смириться. Но пока они есть, эти люди, мы должны с большой благодарностью к ним относиться и с огромной ответственностью. Так, чтобы нам потом не было стыдно за себя.

Анастасия Даугуле

Два моих деда воевали. Один был сапёром. Ему оторвало фаланги пальцев на обеих руках при разминировании, многочисленные осколки снарядов удаляли уже после войны, раны давали о себе знать десятки лет. Другой дед, призванный буквально в первые дни войны, дошёл до Берлина, награждён орденом Красной Звезды.

Когда общаешься с ветеранами войны, скорость времени ощущается просто потрясающе. И это очень щемящее ощущение. Когда ты понимаешь, что ценить надо каждого, буквально каждого свидетеля тех событий. Им сейчас по 95-96-97 и больше лет. Это фантастические свидетели эпохи. И то, что нашей всей творческой команде удалось запечатлеть их воспоминания в книге "Люди Победы. Будем жить!", что мы можем поздравить их и пообщаться с ними еще раз, – это бесценно. Они такие молодые, они иногда задорнее наших современников – по жажде жизни, по энергии, по, знаете, какому-то внутреннему стержню, который не у всех сейчас присутствует. А у них – есть. И я у них учусь. Желаю им бесконечного здоровья! Это самое главное для них сейчас. Ну и, конечно, наше тепло, наше уважение.

EL Кравчук

В моей семье отношение к ветеранам всегда было очень уважительное. В Великой Отечественной воевал мой дедушка Сергей Владимирович. Он прошёл войну с 1941-го по 45-й год, дошел до самого Берлина. Он был кочегаром на паровозе. Безумно тяжелая работа! Я, к сожалению, его никогда не видел: он достаточно рано умер. Но память о нем – всегда в моем сердце. Я очень им горжусь и выйду с его портретом в финале концерта "Победа. Одна на всех".

Кроме того, сестра моей бабушки в войну была медсестрой в партизанском отряде на Черниговщине. Она очень часто приезжала в Киев на встречи ветеранов, иногда брала и меня с собой. И это было так трогательно! Важно осознавать, что вся наша жизнь будет весить меньше, чем их судьбы. Я, конечно, человек современный, я патриот Украины. Я считаю, что уважительно нужно относиться к любым ветеранам. Это – поколение, которое я не имею права оценивать вообще. Мы можем только просто любить, уважать и преклоняться.

Cергей Гладыр

О войне мне ни бабушка, ни дедушка особо не рассказывали. И я только сейчас, наверное, понимаю, почему… Я вспоминаю слова деда, который, когда мы жаловались на жизнь, говорил: "Не бачили ви смаленого вовка!" Знаю, что он был в плену, что у него было ранение, воевал. Мне нравятся все военные песни, все военные фильмы. За то, что там есть пример мужественности. Я бы вообще детям – без всякой политики, без навязывания – просто показывал бы эти фильмы, чтобы они видели, как мужчины должны себя вести, какими они должны быть.

Freedom Jazz

У всех у нас есть дедушки и прадедушки, бабушки и прабабушки, которые прошли войну. Конечно, для нас это очень трогательный, близкий праздник, такой… на нерве. Потому что все это – о наших семьях. Петь эти песни и говорить о тех событиях сегодня очень больно, так как они перекликаются с тем, что происходит в Украине сегодня.

Олег Карамазов

День Победы – для меня это святое. У меня воевали оба деда. Дед Николай из Полтавской области воевал с первого дня. А дед Василий из Днепропетровской области пошел на войну в 1942-м. Оба получили тяжёлые ранения. Когда я был совсем маленьким, видел их боевые шрамы и пытался расспрашивать о войне. Но они не любили рассказывать о том страшном времени.

Мы должны знать свою реальную историю. Ту, которую пережила наша страна, наши люди, наши с вами родные, которых мы сейчас вспоминаем. Человек без своего рода – это не человек. То, что делает телеканал "Интер" в эти достаточно сложные, даже трагические для Украины годы, – это очень важно. Это правда, которую мы должны сохранить. Поэтому для меня большая честь принимать участие в концерте ко Дню Победы и 9 Мая нести портреты своих дедов в акции "Никто не забыт, ничто не забыто".

9 Мая в 20:30 на "Интере" – большой праздничный концерт "Победа. Одна на всех"

youtube.com/watch?v=JeaNETCJuEw

youtube.com/watch?v=wbFkOdihJJA





