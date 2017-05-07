Люди Победы в Парке Победы через год

Ровно год назад, 7 мая 2016 года, в киевском Парке "Победа" инициативной группой киевлян при поддержке телеканала «Интер» был установлен первый в Украине памятник ветеранам Великой Отечественной войны – "Люди Победы".



Образ героев скульптурной композиции "Люди Победы" – собирательный. А прототипами стали герои одноименной книги-фотоальбома: летчик, Герой Советского Союза Иван Иванович Селифонов и стрелок-радист Анна Федоровна Коломейцева. Иван Иванович и Анна Федоровна планируют в этом году, 9 мая, прийти к памятнику, вспомнить боевых товарищей, почтить память погибших и возложить цветы.



Скульптор Александр Моргацкий уже не первый год сотрудничает с телеканалом, при поддержке «Интера» он создал три композиции. В мае 2013 года в Мариинском парке был установлен памятник "Вечная любовь", посвященный украинке Мокрине Юрзук и итальянцу Луиджи Педутто. Они познакомились в годы войны в австрийском концлагере, но встретились лишь 60 лет спустя в студии программы "Жди меня". В 2016 году Александр создал скульптурную композицию «Люди Победы». А совсем недавно телеканал выполнил данное Луиджи обещание и установил копию памятника «Вечная любовь» в итальянском городке Кастель-Сан-Лоренцо, на его родине.



9 мая в прямом эфире телеканала "Интер", во время традиционного марафона "Наша Победа", который начнется в 7:00, можно будет увидеть прямое включение с возложения цветов к памятнику Люди Победы, полную трансляцию акции «Никто не забыт. Ничто не забыто», которая начнется в 10 утра, и сюжет об открытии памятника в Италии. Вечером, в 20.30 будет большой праздничный концерт «Победа. Одна на всех», а после него документальный фильм собственного производства «Люди Победы. Будем жить!», снятый телеканалом по историям уже второй книги-фотоальбома, выпущенной в канун 9 мая.