"Интер" предоставил Госкино документы, подтверждающие, что сериал "Танкист" произведен в Беларуси и его трансляция не нарушает законы Украины

Телеканал "Интер" предоставил Государственному агентству Украины по вопросам кино исчерпывающий пакет документов, подтверждающих, что запланированный к показу сериал "Танкист" был произведен физическими и юридическими лицами Республики Беларусь, и его демонстрация не нарушает законодательство Украины.

Телеканал "Интер" считает неправомерным решение Госагентства Украины по вопросам кино об отказе в госрегистрации сериала "Танкист", поскольку оно было принято на основании информации, не касающейся этого телевизионного фильма. Телеканал "Интер" уверен, что Госагентство Украины по вопросам кино должно принять во внимание дополнительно предоставленные документы, пересмотреть свое решение и провести госрегистрацию сериала "Танкист" белорусского производства.

На данном этапе идет обжалование решения Госагентства Украины по вопросам кино. Телеканал "Интер" готов вести диалог для урегулирования ситуации в досудебном порядке, в противном случае телеканал "ИНТЕР" будет отстаивать свою правоту в судебном порядке.

В предоставленном Министерством культуры Республики Беларусь государственном регистрационном удостоверении №01-3031 от 20 октября 2016 года (прилагается) указано, что сериал "Танкист" был произведен в Республике Беларусь в 2016 году компанией ЗАО "Телевизионный продюсерский центр", которой принадлежат исключительные права на сериал на срок действия авторского права на территории Республики Беларусь. 175-минутный сериал разрешен к просмотру детям до 14 лет в присутствии родителей.

Съемки сериала "Танкист" проводились на территории Республики Беларусь, 100% съемочной группы – граждане Беларуси. Авторы сценария – Глеб Шпригов (гражданин Республики Беларусь) и Игорь Костюченко (гражданин Республики Беларусь). Режиссер-постановщик – Александр Ефремов (гражданин Республики Беларусь, народный деятель искусств Республики Беларусь). Композитор – Владимир Сивицкий (гражданин Республики Беларусь). Главный военный консультант – генерал-лейтенант Николай Чергинец (Председатель Союза писателей Республики Беларусь).

Основные объекты съемок: минский Дом профсоюзов, минский Дом офицеров, парк им. Янки Купалы, завод им. Орджоникидзе, дом-музей Ваньковичей (Минск), полигон "Белые лужи" (Борисов, Минская область).

Ведущие роли исполнили Вероника Пляшкевич, Анатолий Кот, Валерия Арланова и другие известные белорусские актеры.