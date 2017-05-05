Празднуй День Победы – смотри "Интер"!

72 года назад завершилась самая кровопролитная и жестокая война в истории – война, которая для нас была и остается Великой Отечественной. В те годы, с 1941 по 1945-й, каждый солдат мечтал о победе, о завершении войны, о том, чтобы дойти до Берлина и вернуться домой. Сегодня ветераны хотят одного: чтобы не вычеркивали из памяти их жизнь, их Победу.

На протяжении нескольких лет команда "Интера" делает все возможное для сохранения памяти о Великой Отечественной войне, о нашей истории, о великой Победе.

"День Победы – это абсолютно безальтернативный праздник для меня и для миллионов людей, живущих сейчас в Украине, я в этом уверена, – говорит Анна Безлюдная, руководитель Inter Media Group. – У нас есть своя история, которую просто нельзя забывать. Это особенно понимаешь, когда смотришь на людей с орденами и медалями. Им уже за 90 лет. Мы обязаны им жизнью. Эти слова нужно воспринимать буквально. Об этом часто говорят, но далеко не все задумываются, что если бы 72 года назад они не завоевали Победу, мы бы могли и не родиться. Счастье, что мы застали этих людей, имеем возможность общаться с ними. И можем поздравить их и отпраздновать День Победы вместе с миллионами зрителей".



Ко Дню Победы телеканал "Интер" подготовил сразу несколько праздничных событий.



9 мая в 7:00 в прямом эфире стартует многочасовой марафон "Наша Победа", ведущими которого станут Анастасия Даугуле и Роман Кадемин. В рамках марафона состоится полная трансляция акции "Никто не забыт. Ничто не забыто" из Киева, зрители увидят, как люди пройдут маршем памяти с фотографиями родных-фронтовиков. Также будут прямые включения из Одессы, Харькова, Днепра, Кривого Рога. Зрители узнают уникальные истории маршалов Победы, увидят перекличку городов-героев, эксклюзивные сюжеты и специальные репортажи из европейских столиц, освобожденных Советской армией. В этот праздничный день в студию программы придут известные артисты и телеведущие, а также герои книги "Люди Победы. Будем жить!", выпущенной телеканалом "Интер" в канун 9 Мая. Также будет показан эксклюзивный материал о том, как накануне Дня Победы в итальянском городке Кастель-Сан-Лоренцо "Интер" установил памятник Мокрине и Луиджи – такой же, как стоит в Киеве возле Моста влюблённых.



В 17:10 выйдет четырехсерийный военный фильм "Сильнее огня" (2007). В главных ролях – Никита Зверев, Татьяна Арнтгольц. Сериал снят по повести Игоря Акимова "Легенда о малом гарнизоне". Действие фильма начинается 21 июня 1941 года. Никто не хочет верить в начало войны с Германией, но немецкие войска уже выстроились возле границы Советского Союза. Герои фильма – молодые артиллеристы – оказываются в центре событий буквально с первых часов войны. Лишившись оружия, они попадают в плен. Им удается сбежать и снова встать на защиту Родины. Дальнейшие действия кинокартины происходят уже в 1942-1943 годах. Главных героев ожидают еще более опасные и драматические испытания.



В 20:30 – большой праздничный концерт "Победа. Одна на всех". Любимые военные песни ветеранов и новые песни, посвященные событиям Великой Отечественной, исполнят Ирина Билык, Наталья Могилевская, Олег Винник, Таисия Повалий, Виктор Павлик, Злата Огневич, Виталий Козловский, Наталья Бучинская, El Кравчук, Мила Нитич, Сергей Гладыр, Ольга Цыбульская, Влад Сытник, Наташа Гордиенко, Светлана Тарабарова, Иван Березовский, Tayanna, Gadar, группы "Братья Карамазовы", "Авиатор", Freedom-jazz, Kadnay, "Анна-Мария". А ведущие Анастасия Даугуле и Андрей Доманский расскажут реальные пронзительные истории людей, победивших в Великой Отечественной войне.

В 22:45 состоится премьера документального фильма собственного производства "Люди Победы. Будем жить!". Главными героями картины стали ветераны – наши современники. Многие не знают, что рядом с нами живут уникальные люди, о каждом из которых можно снять художественный фильм, основанный на реальных событиях. Всем им за 90, рассказ каждого из них – это документ эпохи. Благодаря этим людям мы знаем правду о войне и Победе.

"Интер" – единственный украинский телеканал, который к 72-й годовщине Победы создал целый ряд не только эфирных, но и внеэфирных спецсобытий, выступив с рядом масштабных инициатив. Одним из самых ожидаемых для ветеранов-фронтовиков событий стал выход второго тома документальной книги-фотоальбома "Люди Победы. Будем жить!". Первый том был выпущен в 2015 году, к 70-летию освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. В нее вошли сто уникальных историй наших современников-фронтовиков из Киева и Киевской области. География второй книги была расширена. Журналисты "Интера" объездили практически всю страну и собрали ещё сто уникальных историй.

Запущенная в 2015 году и приуроченная к 70-летию Победы акция "Никто не забыт. Ничто не забыто" продолжается уже третий год подряд. "Интер" вместе со зрителями восстанавливает памятники солдатам Великой Отечественной. За эти годы были отреставрированы десятки памятников, в 2017 году "Интер" восстановил семь монументов в разных областях Украины. В этом году была создана международная интерактивная карта, и теперь каждый желающий из любой страны мира может зайти на сайт pamyatniki.polk.inter.ua и получить информацию о военных мемориалах своего региона, чтобы 9 Мая посетить памятное место и возложить к нему цветы или принять участие в его восстановлении.

Четвертый год подряд продолжает "идти" "Наш полк", который телеканал "Интер" начал собирать в 2013 году. За это время на сайте Polk.inter.ua появилось около 16 тысяч солдатских историй. Любой желающий и сегодня может прислать фотографию своего родственника-фронтовика и информацию о нем на сайт. Некоторые истории, присланные на сайт, настолько уникальны, что журналисты "Интера" сделали ряд материалов, которые выйдут в рамках марафона "Наша Победа". В частности, история киевлянина, летчика Накорчемного Александра Климентьевича, который стал национальным героем Италии. Съёмочная группа "Интера" привезла эксклюзивный материал из итальянского города Гонзага, где он похоронен.

Буквально на днях "Интер" выполнил обещание, данное итальянскому ветерану Луиджи Педутто, история любви которого к украинке Мокрине Юрзук потрясла миллионы людей. Луиджи и Мокрина встретились в программе "Жди меня" через 60 лет разлуки. Их история вдохновила на создание памятника "Вечная любовь", который был установлен "Интером" в 2013 году в Мариинском парке Киева. А в этом году, накануне Дня Победы, на родине Луиджи – в итальянском городе Кастель-Сан-Лоренцо – был установлен такой же памятник.

В этом году телеканал "Интер" накануне 9 Мая предложил всем пользователям соцсетей заменить свою фотографию на фото своего родственника-фронтовика. Эту акцию назвали "Связь поколений". Ведь таким образом каждый из нас может вспомнить своих родных и почтить память членов семьи, подаривших нам Победу.

Присоединяйтесь к акциям телеканала и смотрите праздничный эфир "Интера" 9 Мая https://youtu.be/mMo5vG2rhh0



