В Италии установили памятник Луиджи и Мокрине – такой же, как в киевском Мариинском парке

30 апреля в небольшом итальянском городке-коммуне Кастель-Сан-Лоренцо состоялось открытие памятника, посвященного героям программы "Жди меня" итальянцу Луиджи и украинке Мокрине. Это – копия монумента "Вечная любовь", установленного в киевском Мариинском парке телеканалом "Интер" в 2013 году. Авторы памятника – украинские скульпторы Александр Моргацкий и Григорий Костюков. Теперь эта скульптурная композиция будет стоять и в родном городке Луиджи Педутто.

Удивительная история этой любви стала известна всей стране благодаря программе "Жди меня". Луиджи и Мокрина встретились во время войны, в 1943 году, в австрийском лагере для военнопленных. Он – итальянский солдат, она – украинка, вывезенная на принудительные работы. Два года они провели вместе, а затем – расстались на долгие 60 лет. В 2004 году Луиджи благодаря обращению в программу "Жди меня" нашел свою Мокрину. С тех пор они встречались каждый год: Мокрина посещала Луиджи в Италии, а он приезжал к ней в Украину… Для миллионов людей эта история стала примером истинного чувства, способного преодолеть любые препятствия: войну, время, расстояние. А творческая команда "Интера" настолько прониклась историей этой любви, что решила увековечить ее. Так в киевском Мариинском парке рядом с Мостом влюбленных появилась новая достопримечательность столицы – двое пожилых людей, которые пронеся свои чувства через всю жизнь встретились спустя более чем полвека и стали для многих символом Вечной любви.

"Когда мы в первый раз общались с Луиджи на открытии памятника "Вечная любовь" в Киеве, появилась мысль – правильно было бы, если бы подобный памятник стоял и на его родине, – вспоминает главный редактор телеканала "Интер" Антон Никитин. – Луиджи тогда процитировал своего учителя, который говорил ему, девятилетнему мальчику, что за все испытания в жизни человеку обязательно воздастся. Когда мы открывали памятник, итальянец сказал, что вот сейчас наступил именно этот момент! И нам захотелось, чтобы такой же памятник был и на его родине. Ведь он тот человек, благодаря которому огромное количество людей стали ближе друг к другу. Ни Луиджи, ни Мокрины уже нет с нами, но в их истории не поставлена точка. И радостно, что мы сделали такое хорошее дело для этого человека и для его города".

Луиджи Педутто присутствовал на открытии украинского памятника, но до появления монумента на своей родине не дожил – его не стало в 2013 году. Мокрина Юрзук умерла в 2015 году. Их любовь, их пример, их история теперь будут многие годы напоминать о неподвластных времени и забвению ценностях в этом мире.

30 апреля 2017 года, в день открытия памятника на родине Педутто, на главную площадь Кастель-Сан-Лоренцо вышла почти половина городка – более тысячи человек. Почтить память Луиджи пришли его сын – Жантомассо Педутто – с супругой, бывшие коллеги (представители финансовой полиции, в которой он проработал несколько десятилетий), знакомые, друзья, городская администрация и журналисты. Из Киева на торжество приехала команда телеканала "Интер" и один из авторов памятника, скульптор Александр Моргацкий.

"Эмоции переполняют, – поделилась после церемонии открытия памятника Анна Безлюдная, руководитель Inter Media Group. – Честно говоря, не ожидала такой реакции людей. Не представляла, как к нашей инициативе отнесутся жители этого маленького городка, насколько для них это важно, одинаковы ли наши чувства? Но увиденное превзошло все мои ожидания. Весь город вышел на улицы. Мы наблюдали осознанное, искреннее отношение людей. Они фотографировались у памятника, кто знал Луиджи – вспоминали его… Это очень трогательно. Я думаю, что все вместе мы сделали хорошее дело".

Украинскую делегацию встречали практически по-нашему: хлебом и… оливковой ветвью – итальянским символом миролюбия. После торжественного открытия памятника жители города увидели созданный "Интером" фильм – о любви Луиджи и Мокрины и о памятнике влюбленным в Киеве. Сами же итальянцы считают, что в работе украинских скульпторов воплощена не только любовь, но и глобальная идея, важная для всех народов мира в наше неспокойное время.



"Этот памятник – как объятия двух пострадавших в войне народов, – говорит мэр Кастель-Сен-Лоренцо, Джузеппе Скорца. – Он напоминает о значении солидарности между людьми и народами. Это важное послание для всех нас сегодня, в то время, когда в мире происходит столько кризисов. Мой город благодарен телеканалу "Интер" и украинскому народу за этот подарок, за возможность почтить память Луиджи".

"Эта история не может быть закончена, поскольку она стала символом, – подытоживает Анна Безлюдная. – К сожалению, нет уже с нами ни Мокрины, ни Луиджи… Но есть этот памятник, который символизирует, что человеческие отношения – выше границ, вне времени. Национальность не имеет значения. Время не имеет значения. Возраст не имеет значения. Если это – настоящее чувство, если это – искренние отношения, то они сильнее времени. Поэтому, я думаю, эта история для всех нас уже не закончится".

Вспомнить историю Луиджи и Мокрины, а также увидеть памятник в Кастель-Сен-Лоренцо можно будет в понедельник, 8 мая, в программе "Жди меня. Украина", а также во вторник, 9 мая, в большом праздничном марафоне "Наша Победа", который стартует на телеканале "Интер" в 7.00.