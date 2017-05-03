Любимые военные песни и фронтовые истории – в концерте "Победа. Одна на всех"

Ко Дню Победы телеканал "Интер" традиционно подготовил большой праздничный концерт – "Победа. Одна на всех". Зрители увидят его в эфире 9 мая в 20:30. Популярные украинские исполнители споют свои любимые военные песни. А ведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле расскажут поразительные истории наших современников-фронтовиков, героев книги "Люди Победы. Будем жить!", изданной телеканалом в канун праздника.

В этот вечер со сцены прозвучат не только любимые песни военных лет, но и новые, появившиеся уже в наше время. Среди них – "А зори здесь тихие" (саундтрек к современной экранизации одноименной повести Бориса Васильева) и композиция "С любимыми не расставайтесь" на музыку Максима Фадеева. Но даже знаменитые произведения — "День Победы", "На безымянной высоте", "Журавли", "Десятый наш десантный батальон", "Пора в путь-дорогу" — зазвучат по-новому благодаря современным аранжировкам, необычным постановкам, уникальным декорациям и спецэффектам.

В концерте "Победа. Одна на всех" примут участие Ирина Билык, Наталья Могилевская, Олег Винник, Таисия Повалий, Виктор Павлик, Злата Огневич, Виталий Козловский, Наталья Бучинская, El Кравчук, Мила Нитич, Сергей Гладыр, Ольга Цыбульская, Влад Сытник, Наташа Гордиенко, Светлана Тарабарова, Иван Березовский, Tayanna, Gadar, группы "Братья Карамазовы", "Авиатор", Freedom-jazz, Kadnay, "Анна-Мария".

В концерте – 28 номеров. И у каждого своя, уникальная драматургия. На сцене льет дождь, падает снег, мерцают звезды, вырастает трава, исчезают мосты… В номере Златы Огневич на песню "Ноктюрн" участвуют известные акробаты, специально приехавшие из Франции. В постановке группы Freedom-jazz "До свидания, мальчики" зрители увидят невероятное выступление воздушных гимнастов. А Виталий Козловский исполнит "Песню фронтового шофера" под озорную постановку Театра теней. Наталья Бучинская появится на сцене с белоснежным красавцем-конем. Под песню "Алеша" в исполнении Натальи Могилевской танцевать будет… воздух. Наташу Гордиенко ждет полет над сценой. А "Братья Карамазовы" исполнят песню "А зори здесь тихие" вместе с хором воспитанников Голосеевского монастыря.

Ведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле признаются, что во время ведения концерта им не раз приходилось делать над собой усилия, чтобы сдержать слезы. Особенно тяжело Андрею было рассказывать со сцены историю своего деда. В этом концерте Доманский выступит не только как ведущий, но и как исполнитель: споет две песни. Одна из них – "На братских могилах" Владимира Высоцкого – созвучна с личной семейной историей телеведущего. Его дедушка погиб в первые дни войны, и семья долгие годы не знала, где он похоронен. Отыскать это место удалось только несколько лет назад: братская могила находится в степи, недалеко от Феодосии.

"Я плакал, когда впервые прочитал сценарий концерта, – признается Андрей. – Я никогда бы не замахнулся на творчество Владимира Высоцкого: так, как он, никто его произведения не исполнит. Но в данном случае меня оправдывает то, что это отчасти и моя история. Я расскажу словами Высоцкого о братской могиле, в которой лежит мой дед. И такие истории есть практически в каждой украинской семье. Мы не имеем права забывать о том, что сделали для нас наши деды и прадеды".

В дуэте с Наташей Гордиенко Доманский споет песню на знаменитое стихотворение Александра Кочеткова "С любимыми не расставайтесь". Режиссер-постановщик Елена Коляденко создала очень яркую постановку для этого трогательного дуэта. Андрей и Наташа исполнят композицию на передвижном мосту, а танцоры балета будет двигаться под проливным дождем.

Со сцены прозвучат удивительные факты о героизме наших современников-фронтовиков. Эти истории вошли во второй том уникальной книги-фотоальбома "Люди Победы. Будем жить!", изданной телеканалом "Интер" накануне 9 Мая. Сами герои книги, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, не могли пропустить съемку концерта. Они сидели в первых рядах. Среди зрителей были и ветераны из стран ближнего зарубежья — Беларуси, Молдовы, России, Азербайджана, Грузии.

"В этом году концерт практически полностью построен на личных фронтовых историях, – говорит ведущая Анастасия Даугуле. – Мы часто говорим о войне языком цифр, фактов, представляя общую картину, но жертвуя человеческими историями. А именно в них пульсирует нерв, который меняет восприятие сухой статистики учебников. Наш концерт – именно такой: пульсирующий, очень человеческий. Более того, некоторые герои историй, непосредственные участники событий, будут находиться прямо в зале. Да, им по 90-97 лет. Их гораздо меньше, чем в прошлом году. Они стремительно уходят. И они – живые свидетели и авторы истории ХХ века".

Творческая команда проекта "Люди Победы" провела огромную работу, скрупулёзно изучив архивы, объездив практически все регионы Украины и записав десятки часов интервью с ветеранами. Это рассказы от первых лиц, реальные истории. И самые яркие из них прозвучат в концерте "Победа. Одна на всех".

9 мая в 20:30 на "Интере" – большой праздничный концерт "Победа. Одна на всех"

https://www.youtube.com/watch?v=JeaNETCJuEw

https://www.youtube.com/watch?v=wbFkOdihJJA



