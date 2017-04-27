Горный трамвай, счастливый город и резиденция ордена Босых кармелитов в новом выпуске "Україна вражає"

В эту субботу, 29 апреля, в 9:30 в эфире телеканала "Интер" – новые маршруты от телегида "Україна вражає". Ведущую программы Валерию Микульскую часто спрашивают, не боится ли она, что интересные места в нашей стране вдруг закончатся – и рассказывать будет не о чем? На что она уверенно отвечает: даже в самой, казалось бы, изведанной туристами и описанной путеводителями местности команда проекта всегда находит что-то новое, делает открытия и опровергает стереотипы. А еще – впечатляется и впечатляет зрителей программы.

Например, о Карпатах, казалось бы, пытливый турист уже знает все. Но каждая поездка в эти прекраснейшие горы для команды программы – открытие. В этот раз съемочная группа попробовала проехаться в горы… на трамвае!

"Честно говоря, я еще никогда так не хотела поездить в трамвае! – делится впечатлениями Валерия Микульская. – Вряд ли где-то в Украине есть более привлекательный маршрут. Ведь этот трамвай везет вас прямиком в горы! Если бы не увидела собственными глазами – не поверила бы!"

По словам телеведущей, одна из самых ярких остановок трамвайчика – Мизунский живой мост. Почему живой? Узнаете уже в эту субботу. Взять в аренду замок, сделать в нем ремонт и приглашать гостей. Мечта? А вот для героя одного из сюжетов "Україна вражає" – реальность. Команда программы в старинном карпатском городке Чинадиево отправится в замок Сент-Миклош, в гости к современному феодалу.

Ну а для тех, кто любит историю и не против погрузиться в энергетику счастья и радости, – путешествие в счастливый город Ольвию. "Представьте: шестой век до нашей эры... – рассказывает Валерия. – Туники, сандалии, пришвартованные корабли, кувшины с вином… Жизнь здесь кипела, туда-сюда сновали толпы людей. Это сегодня здесь гуляют только туристы и ветер. А пейзажи и правда вызывают ощущение какой-то детской радости, какого-то безбрежного и ничем не омраченного счастья".

А еще зрители программы откроют для себя неведомый большинству туристов Бердичев с подземным рынком контрабанды и монастырем Босых кармелитов. И обязательно узнают о правилах жизни монахов этого действующего и сегодня католического ордена. Также команда проекта покажет архитектурное чудо, расположенное в селе Верховка, – имение шерстяных магнатов, помещиков Собанских.

Не пропустите новые впечатления и идеи для отдыха – в субботу в 9:30 в программе "Україна вражає" на "Интере".



29 апреля "Україна вражає" на "Интере" – youtu.be/2emT786aBWA





