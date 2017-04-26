"Интер" покажет самый важный поединок в спортивной карьере Владимира Кличко

В эту субботу, 29 апреля, в 20:30 на телеканале "Интер" – вечер "Большого бокса" и событие, которое может войти в историю бокса, – прямая трансляция мегабоя Владимира Кличко и Энтони Джошуа.

41-летний Владимир Кличко после полуторагодовалой паузы возвращается в ринг. Соперником украинца станет действующий чемпион мира в супертяжелом весе 27-летний британец Энтони Джошуа.

Сам Владимир называет предстоящий бой самым важным поединком в своей спортивной карьере.

"Для меня есть только одна цель – завоевать эти титулы снова и покинуть ринг победителем, – говорит он. – Осталось лишь дождаться 29 апреля. Прошлое для меня не имеет никакого значения. Только лишь будущее и предстоящий поединок".

29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится событие, финал которого невозможно предугадать. В ринге встретятся два олимпийских и мировых чемпиона. Это будет борьба опыта с молодостью: Владимир Кличко против Энтони Джошуа.

"Этот бой действительно может стать главным в боксерской карьере Владимира Кличко, – говорит Сергей Долбилов, руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер". – И не только потому, что украинец не имеет права на ошибку. Ему нужна только победа. Этот бой имеет все шансы войти в историю бокса, как одно из немногих великих противостояний. Таких как Али – Фрейзер или Тайсон – Льюис – Холифилд".

Вместе с телезрителями в студии "Большого бокса" поединок Владимира Кличко против Энтони Джошуа будут смотреть почетные гости и эксперты проекта: Александр Беленький, Алина Шатерникова, Антон Горюнов, Сергей Радченко, Дмитрий Лазуткин, Вячеслав Поночевный, Сергей Городничев. Ведущий программы – Роман Кадемин.

Интересные факты о бое Кличко – Джошуа

1. На кону поединка будут стоять чемпионские пояса сразу по трем версиям – WBA Super (суперчемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международная боксерская федерация) и IBO (Международная боксерская организация). Кличко является олимпийским чемпионом Атланты-1996, Джошуа – олимпийским чемпионом Лондона-2012. Украинец старше британца более чем на 13 лет.

2. 90 тысяч билетов на этот бой были проданы суммарно менее чем за 5 часов! Причем первоначально планировалось, что "Уэмбли" во время боя будет вмещать 80 тыс. зрителей. Но спрос был настолько огромен, что организаторы боксерского вечера внесли предложение в мэрию Лондона ("Уэмбли" является муниципальным стадионом) увеличить количество мест еще на 10 тыс. Учитывая обстоятельства, мэр столицы Великобритании принял положительное решение по этому поводу.

3. За свою спортивную карьеру Владимир Кличко раздал более 10 млн автографов. На благотворительном онлайн-аукционе deti.inter.ua тоже есть сувенирные перчатки с автографом Владимира – любой желающий может стать их обладателем.

4. Впервые в своей профессиональной боксерской карьере Владимир не является фаворитом у букмекеров. Коэффициент на победу Джошуа составляет 1,65, а на победу Владимира – 2,45. Коэффициент на досрочную победу британца – 2,0, украинца – 3,8.

5. Для Владимира это будет второй бой в Великобритании. Свой первый поединок украинец провел 15 июля 2000 года в Лондоне, когда в седьмом раунде нокаутировал американца Монте Барретта. В прошлом году Владимир должен был провести матч-реванш против Тайсона Фьюри в Манчестере, но бой дважды срывался по вине британца. В первый раз – из-за официально неподтвержденной травмы Фьюри, во второй – из-за проваленного допинг-теста Тайсона, в организме которого нашли следы кокаина.

Давайте вместе поддержим Владимира Кличко в самом важном поединке в его профессиональной карьере! Смотрите прямую трансляцию из Лондона боя Кличко – Джошуа. "Большой бокс" на "Интере" – 29 апреля, суббота, в 20:30.

https://www.youtube.com/watch?v=H05Ua3C7xm0



