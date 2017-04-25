Гибель стюардессы, "хлебные" драгоценности, и убийственное хищение – в новых выпусках "Вещдока" на "Интере"

Каждую неделю в эфире телеканала "Интер" – новые расследования в цикле детективных докудрам "Вещдок". Каждая история – это не просто рассказ о виртуозной работе следователей тех времен, когда не было ни электронных баз данных, ни высокотехнологичных устройств, но еще и многообразие человеческих судеб с вплетением частых спутников преступлений – ревности, страха, зависти, мести, подлости…

Во вторник, 25 апреля, в 15:50 смотрите на "Интере" премьерную серию "Вещдока" – "Под лирику Есенина". В апреле 1971 года в Анапе произошло жестокое убийство молодой стюардессы. 26-летняя Анна Тихонова была найдена мертвой в собственной квартире. Девушку ударили по голове, а потом задушили телефонным проводом. Следов взлома и ограбления оперативники не обнаружили. Значит, убийца был девушке знаком, и она впустила его сама? На телефонной трубке обнаружили отпечатки пальцев, предположительно – мужские. И, похоже, этот мужчина – автомобилист: его пальцы были в моторном масле. "Расследование дела поручили следователю Фролову, – рассказывает ведущий программы "Вещдок" Артем Позняк. – Он быстро смекнул, кого нужно искать: мужчину с частным или служебным авто. Задача казалась простой. Забегая наперед, скажу, что излишняя самоуверенность и подвела Фролова. Дело оказалось куда запутаннее, чем он думал. Так происходит, когда не можешь найти главный вещдок. Вещдок, который долгое время находился в комнате убитой, под носом у свидетелей и следственной группы". Этот вещдок – так называемая "гибкая пластинка" с записью известного стихотворения Есенина.

В среду, 26 апреля, в 15:50 – новый выпуск программы под названием "С видом на Финский залив". В 1959 году в Ленинграде, в старом доме на набережной Фонтанки, в коммунальной квартире нашли мертвой 57-летнюю Екатерину Андреевну Савинскую. На теле пенсионерки были обнаружены множественные следы от ударов молотком, ее лицо было обезображено до неузнаваемости. Необъяснимая жестокость убийства – это первое, что бросилось в глаза прибывшим оперативникам. Чтобы ТАК расквитаться с жертвой, нужен очень личный мотив. По свидетельству соседки, из квартиры пропало несколько ценных вещей. Выяснилось, что свое богатство Савинская нажила в период блокады Ленинграда, находясь на "хлебной" должности. В те страшные месяцы от истощения умирало около четырех тысяч человек в день. И мало кто знает, что тогда же были налажены особые поставки в спецстоловые, питаться в которых могли руководители города, члены их семей и представители творческой и научной интеллигенции… В ходе расследования убийства выясняется, что Савинская не только наживалась на доступе к продуктам, но и смогла спасти от голода Зинаиду Семёновну Григорьеву, которая впоследствии стала ее домработницей. А еще – одна свидетельница заявила, что видела Екатерину Андреевну живой уже после ее официальной "смерти"…

В четверг, 27 апреля, в 15:50 в премьерном выпуске программы "Вещдок" – "Капитал бухгалтера" – запутанная история убийства главного бухгалтера городского рынка Старого Оскола. Утром 1971 года оперуполномоченный ОБХСС Василий Ступин в сопровождении директора рынка Ильи Павлова приехал домой к бухгалтеру — Валентине Галкиной. Ступин проводил доследственную проверку по делу о хищении денежных средств в особо крупных размерах. На этот день была назначена выемка документов, но главный бухгалтер не появилась на работе. Из дома убитой пропали деньги и золотые украшения. Оперативная группа выяснила, что у женщины был любовник — директор ресторана Александр Резниченко. При обыске в его машине находят золото, принадлежавшее убитой, и использованную ампулу от инсулина. Но Резниченко отрицает свою причастность к преступлению. Что же произошло в то трагическое утро на самом деле?

Не пропустите расследования уголовных дел со многими неизвестными в премьерных выпусках и лучших сериях прошлого сезона – со вторника по пятницу в 15:50 на телеканале "Интер".