Секреты "Искушения"

Уже сегодня, 24 апреля, в 20:30 на "Интере" стартует многосерийная мелодрама "Искушение" совместного производства телеканала и кинокомпании PRO-TV. Это драматическая история любви и ненависти, в которой переплелись страсть, чувства, многолетняя месть и… большие деньги. Накануне премьеры – несколько интересных фактов из закулисья.

Возрастные метаморфозы. Действие сериала развивается в течение нескольких десятилетий. Поэтому главных героев в юности и во взрослом возрасте играют разные актеры. Создатели сериала подбирали исполнителей, ориентируясь на их внешнюю схожесть. Так, взрослого Женю Ханжонкова играет Иван Колесников, а молодого – Павел Текучев. Роль Инны в разном возрасте исполняют Дарья Легейда и Полина Василина. А Камиллу Кумачеву воплощают на экране Ксения Мишина и Мила Сивацкая, хорошо известная телезрителям "Интера" по главной роли в сериале "Нити судьбы".

"20 лет – это большой период, – говорит режиссер Игорь Забара. – Сначала была идея "молодить" главных героев с помощью грима. Но мы используем мегасовременные камеры: картинка на экране очень высокого качества, и возрастной грим будет заметен. Поэтому продюсеры решили искать молодых актеров. И мне кажется, пары главных актеров подобрали идеально!"

От игр с возрастом больше всего досталось Владимиру Виноградову: его герой бизнесмен Кумачев в разные периоды либо моложе актера, либо старше. "Для "молодого" периода мы подкрашивали волосы Владимира Виноградова в тёмный цвет, а для зрелого – добавляли седину, – рассказывает художник по гриму Ольга Муравьева. – Актер даже шутил, что на этом проекте дольше всего сидит на гриме. Случалось, что в один день мы снимали разные периоды. Приходилось сначала делать его тёмным, потом седым, потом снова тёмным. Но он мужественно все выдерживал. Мужчины, как правило, хотят быстрее сбежать с гримерного кресла. И Владимир говорит: "Никогда не любил гримироваться, а в "Искушении", видимо, я за все свои проекты отдуваюсь".

Декорации в деталях. Сериал снимают в Киеве и в Киевской области. В поселке Шпитьки сразу в четырех павильонах киностудии выстроены дома, офисы главных героев и даже больница.

"В павильоне мы построили больничные палаты, кабинеты врачей, операционные, – говорит художник-постановщик Виталий Шаматиенко. – Некоторое медицинское оборудование пришлось брать в аренду. Например, родовой стол, на котором одна из главных героинь рожала в начале фильма".

А вот рестораны и кафе чаще всего снимают в реальных заведениях столицы. Как и дом олигарха Семена Хвана, роль которого играет Валерий Афанасьев. Его снимают в шикарном особняке в Конче-Заспе.

Поскольку главные герои – богатые люди, олигархи, их дома и автомобили должны соответствовать статусу: лимузин, джипы, Lexus, Infiniti... Некоторые машины брали в аренду, а остальные – собственность киностудии.

Новые амплуа. В "Искушении" молодой актрисе Дарье Легейде пришлось вживаться в роль беременной женщины и даже рожать. Такого опыта у нее еще не было! А Ксения Мишина, исполнительница роли Камиллы, пережила свою первую киносвадьбу.

"Состоялся мой дебют невесты в кино, – говорит Ксения. – Моя свадьба была роскошная, ведь по сюжету Камилла выходит замуж за сына олигарха. Шикарное платье, красивая прическа, которую мне делали три часа. А еще мы с Игорем Рубашкиным, который играет моего жениха, брали уроки у профессионального хореографа, чтобы достойно исполнить свадебный танец".

Даже именитым актерам на площадке довелось получить новый опыт. Валерию Афанасьеву, которого зрители привыкли видеть в образах положительных героев, в "Искушении" досталась роль главного злодея – олигарха Семена Хвана. Чему он был очень рад.

Трюки. События в сериале "Искушение" развиваются очень динамично, поэтому в мелодраме много экшена. Автомобильные аварии, драки, погони, перестрелки, пожары и даже падения с крыши. За время съемок киношники уже разбили шесть автомобилей! "Мы сбрасывали машины с моста, пускали под откос, жгли, въезжали на скорости в бочки и ящики, сталкивали друг с другом", – рассказывает художник-постановщик.

Конечно, в самых опасных сценах задействуют каскадеров. Но случается, что актерам тоже приходится испытывать свои нервы. Например, сцену погони бандитов за машиной главной героини и ее мужа снимали в будний день на оживленной киевской трассе. Дорогу перекрывали только на короткое время, когда игровые автомобили делали особо опасные трюки или развивали большую скорость. Поэтому прохожие и другие машины то и дело останавливались, чтобы посмотреть: кто это так лихачит? А лихачить приходилось не только каскадерам, но и актерам.

"Было очень страшно, когда Дима Мухин, который играет моего мужа, сидел за рулем автомобиля и вилял по дороге на большой скорости, – вспоминает Дарья Легейда. – Внезапно откуда-то появилась другая машина. Хорошо, что Дима вырулил, и мы избежали реального столкновения".

Киносемья. За время долгой совместной работы бок-о-бок и съемочная группа, и актеры превратились в одну большую семью. И, кстати, съемки сериала продолжаются по сегодняшний день! Над созданием кино параллельно работают две съемочные группы, причем уже четвертый месяц и почти без выходных. Конечно, режиссерам приходится прикладывать много усилий, чтобы при таком сложном графике поддерживать на площадке хорошую рабочую атмосферу. "Для любого режиссера это – первоочередная задача, – признается Игорь Забара. – Все актеры мне, как дети, невзирая на их звания, регалии и возраст, я их всех люблю. Я должен иногда пошутить, иногда поругать, иногда конфету дать. А если выпадает выходной, то сходить с ними на шашлыки, что было неоднократно. Если это делается искренне, не натужно, то актеры это чувствуют. Я стараюсь с ними говорить на одном языке".

Создатели сериала обещают, что зрителей ожидает непредсказуемый сюжет: слишком много тайн, страстей и многоходовых партий скрывают главные герои истории.

Смотрите сериал "Искушение" с понедельника по четверг в 20:30 на телеканале "Интер".



Журналисты программы "Утро с "Интером" побывали на съемках "Искушения" и посмотрели, как снимаются киношные трюки, – https://www.youtube.com/watch?v=n--qoc6nlGQ





