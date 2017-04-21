Мила Нитич поддалась "Искушению"

Уже в ближайший понедельник, 24 апреля, в 20:30 на телеканале "Интер" стартует премьера многосерийной мелодрамы "Искушение". В центре сюжета – история успешного молодого парня, который готов на все, чтобы отомстить за смерть своего отца. Но жизнь преподносит ему роковой сюрприз: в доме врага Женя встречает свою первую любовь… В сериале совместного производства телеканала и кинокомпании PRO-TV главные роли играют Иван Колесников, Дарья Легейда, Ксения Мишина, Ольга Сумская, Владимир Виноградов, Валерий Афанасьев, Мила Сивацкая. Саундтреком к сериалу "Искушение" стала песня в исполнении талантливой украинской певицы Милы Нитич – "Радуга".

Музыку к "Искушению" написали композиторы Павел Крахмалев и Игорь Мельничук, известные своими работами в сериалах "Колдовская любовь", "Я приду сама", "1941". А заглавной песней новой мелодрамы стала лирическая композиция Милы Нитич "Радуга".

"Радуга" – безумно красивое произведение, – рассказывает Мила Нитич. – Эта песня – о любви. В моей жизни как раз был период, когда я была очень сильно влюблена в одного человека, и это произведение у меня ассоциировалось с ним, передавало мои эмоции. Автор музыки "Радуги" – Виталий Волкомор, автор слов – Николай Бровченко. Когда мы с моим продюсером Владимиром Бебешко впервые ее услышали, сразу поняли, что это – готовый киношный саундтрек. И я очень рада, что песня понравилась создателям сериала "Искушение" и телеканалу "Интер" – теперь ее сможет услышать и оценить широкая публика".

У Милы Нитич – большой опыт работы над музыкальными произведениями для кино и сериалов. Песни в ее исполнении звучали в полнометражных анимационных фильмах "Делай ноги-2" и "Отважная", а также в сериалах "Верни мою любовь", "Ради любви я все смогу" и "Спросите у осени". Для последней картины Мила записала 14 произведений: именно ее голосом пела главная героиня мелодрамы, которая по сюжету была молодой талантливой певицей.

"Запись саундтреков – это колоссальный опыт для любого артиста, – признается Мила. – В песне очень важно правильно передать атмосферу фильма. Я интересовалась сюжетом "Искушения", просматривала кадры сериала. Любое произведение в кино звучит совершенно по-другому. Мне самой уже не терпится услышать "Радугу" в эфире".

Смотрите сериал "Искушение" на телеканале "Интер" с 24 апреля с понедельника по четверг в 20:30.

Мила Нитич исполнила песню для нового сериала "Искушение" https://www.youtube.com/watch?v=1cQGtJkd278