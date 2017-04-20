Ночь "Большого бокса" на "Интере": Василий Ломаченко поддержит Макса Бурсака

В субботу, 22 апреля, в 22:30 на телеканале "Интер" начнется ночь "Большого бокса", в студии программы телезрителей ждет встреча с Василием Ломаченко и прямая трансляция боя Макса Бурсака из США.

Главным гостем в студии "Большого бокса" 22 апреля станет чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко — украинец, который входит в ТОП-5 лучших боксеров мира. Причем так считают не только профессиональные рейтинги и спортивные журналисты, но и болельщики, спортсмены и даже соперники называют Ломаченко лучшим современным боксером.

Спортсмен поделится своими впечатлениями о прошедшем поединке, во время которого он блестяще провел защиту своего титула, и расскажет о своих дальнейших планах. Главная тема программы – мировое боксерское шоу, состоявшееся 8 апреля в США, триумфаторами которого стали три украинских боксера – Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик. Также эксперты проекта – Антон Горюнов, Алина Шатерникова, Дмитрий Лазуткин и Сергей Долбилов – обсудят предстоящий мегабой Владимира Кличко и Энтони Джошуа, который пройдет 29 апреля в Лондоне на 90-тысячном стадионе "Уэмбли" и будет транслироваться в эфире телеканала "Интер".

Ночь "Большого бокса" завершится в воскресенье, 23 апреля, в 5:00 прямой трансляцией поединка Макса Бурсака, который пройдет в Карсоне (Калифония, США). Украинский боксер сразится за титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе с его обладателем мексиканцем Хильберто Рамиресом.

"Рамирес – молодой, жесткий, перспективный и довольно опытный боец, – отзывается о своем противнике Макс Бурсак. – Однако бой со мной не станет для него легкой прогулкой. У нас почти равное количество боев и похожие достижения в профи, так что это будет очень интересный бой. Я основательно готовлюсь к поединку, ведь я еду за победой!"

Титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе Рамирес завоевал год назад, одержав победу по очкам над Артуром Абрахамом. В активе мексиканца 34 победы, 24 из которых – нокаутом, и ни одного поражения. Макс Бурсак (33-4-1, 15 КО) предыдущий бой провел в апреле прошлого года против Руслана Щелева. В поединке по истечении всех раундов судьи отдали победу Бурсаку.

Сможет ли украинский боксер завоевать титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе, узнаем уже в эти выходные. Смотрите прямую трансляцию боя на телеканале "Интер" 23 апреля в 5:00.

Ночь "Большого бокса" на "Интере" https://youtu.be/31iERJhnF9c