"Интер" презентовал документ эпохи — книгу-фотоальбом "Люди Победы. Будем жить!"

Вчера, 18 апреля, телеканал "Интер" презентовал второй том уникальной книги-фотоальбома – "Люди Победы. Будем жить!". В нее вошли еще сто историй жизни, подвига и победы наших современников-фронтовиков. Благодаря этому изданию еще сто людей потрясающего мужества навсегда останутся в памяти грядущих поколений. Этот проект сами ветераны называют важнейшим документом эпохи, ведь за каждой фотографией – судьба человека, благодаря которому одержана Победа в самой страшной и кровопролитной войне человечества.

"Это не просто очередная книга о войне, — говорит ведущая Анастасия Даугуле. — Это книга о людях, благодаря которым мы сегодня живем. И название второго тома – "Будем жить!" – это наш призыв, наша просьба к ветеранам. Живите изо всех сил! Живите вопреки возрасту, болезням и жизненным испытаниям. Живите! Вы нам очень нужны".

Истории для второй книги журналисты и редакторы телеканала собирали по всей Украине. На момент сдачи проекта в печать самому младшему из героев книги исполнилось 89 лет, старшему – 103 года. На презентацию памятного издания гости приехали не только из разных уголков нашей страны, но и из стран ближнего зарубежья — России, Беларуси, Молдовы, Азербайджана, Грузии… Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, на презентацию пришли 80 ветеранов! Среди них и герои новой книги и те, о ком "Интер" рассказал в первом томе проекта "Люди Победы", изданного телеканалом в 2015 году к 70-летию освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Конечно, пришла на презентацию и вся команда проекта, работавшая над двумя книгами, — вновь пообщаться с ветеранами, еще раз сказать, как они важны для нас, и поздравить с приближающимся праздником Победы.

"Мы все сражались, не считаясь с тем, кто ты по национальности, на фронте мы ели из одного котелка, — сказал герой второй книги Ваган Мампрелович Мацаканян. — И так больно слышать, когда сегодня нас разделяют и переписывают нашу историю! Но мы же живы, мы – помним, как все было".

"Без личного подвига каждого ветерана той войны, в том числе каждого героя этого фотопроекта, не было бы нас сегодняшних, — уверена руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. — Это моя личная позиция, позиция телеканала, очень многих наших сотрудников. Банальные, вроде бы, слова, но – без прошлого нет будущего. И, как показывают последние события, без прошлого нет и настоящего. Поэтому если мы не будем сохранять все это и сами себя не давать сбить с верного пути, то потеряемся в суете, в каких-то компромиссах, в непонятном поиске новой истории. Хотя история очевидна и понятна, ее нельзя забывать, о ней напоминают ветераны войны. И мы счастливы, что есть такая возможность, что мы застали этих людей и они рассказывают пронзительные, трогательные истории, настоящие и личные. Ветераны часто говорят, что мы – дети, внуки, правнуки – нужны им. Но на самом деле ветераны нам нужны больше. Они нам придают силы. И вселяют уверенность в том, что все у нас получится".

Ветераны рассматривали фотовыставку в холле, находили свои фотографии и вглядывались в лица остальных героев книги. На обложке второго тома – героическая и очень светлая женщина, одесситка, Валентина Ивановна Лучинкина, которая 17-летней девчонкой ушла на фронт добровольцем. Она – одна из последних защитников Севастополя. Попав во вражеский плен, сумела сбежать и пешком вернулась в родную Одессу, где возглавила подпольную организацию. После освобождения города стала разведчицей. Девушке удалось задержать начальника румынской разведки, который сдал всю сеть румынской агентуры на территории СССР. В мирное время Валентина Ивановна посвятила свою жизнь сохранению памяти о героях войны. Ей удалось собрать уникальный архив об участниках обороны Одессы и Севастополя.

Каждый рассказ ветерана, каждая страница книги – это правда человека, попавшего в мясорубку войны. Это – личная боль, слезы горя и отчаяния. И вместе с тем – слезы радости, любви и встреч. Одна из героинь книги, Ольга Ивановна Твердохлебова, вспоминает: "Все девчонки на фронте были тайно влюблены в маршала Рокоссовского. Я подошла к нему и говорю: "Товарищ маршал, война закончилась, но я так бы хотела в этот памятный день потанцевать с таким красивым мужчиной, я так люблю танцевать..." И я танцевала с Рокоссовским! С самым красивым маршалом!"

Увидеть себя на страницах книги-фотоальбома смогут, к сожалению, не все ее герои… К моменту презентации книги "Люди Победы. Будем жить!" из жизни ушло четыре героя... "Ветеранов сегодня забывают, вспоминают о нас только в День Победы, – со слезами на глазах говорит Ольга Ивановна Твердохлебова. – Эта книга – бесценна. Она увековечивает память о воевавших. Нас ведь с каждым годом все меньше. Я заведовала раньше клубом женщин-фронтовичек. Нас когда-то было 70 женщин. А теперь только пятеро... Так вот эта книга не просто подняла нам настроение, она нас вдохновляет! Мы счастливы, что можем поделиться с молодыми воспоминаниями, оставить память о себе, о тех, кого уже нет. Будем жить!"

"Мы рады, что пришли сами ветераны — главные авторы, те, собственно, кто и писал эту книгу, — сказал со сцены Антон Никитин, один из авторов идеи проекта "Люди Победы", главный редактор телеканала "Интер". – Потому что мы – всего лишь их соавторы, те, кто выслушал их воспоминания и перенес на бумагу. И то, что мы издали книгу, – просто еще одна возможность сказать этим людям, что никто не забыт и ничто не забыто. Проект уникален тем, что он — честный. В этих историях есть реальное отображение войны и реальное отображение Победы. Наши герои всего лишь делились воспоминаниями. Но вот это "всего лишь" – это максимум, который мы можем получить сегодня. Человек, листающий эту книгу, сможет от первого лица узнать, как все происходило, и почему мы победили".

К презентации книги творческая команда проекта подготовила фрагмент фильма, в который вошли истории некоторых героев. Полную его версию можно будет увидеть 9 мая в эфире "Интера". В этот день телеканал по традиции начнет праздничный день марафоном "Наша Победа" – с перекличкой городов-героев, уникальными историями маршалов Победы, репортажами из европейских столиц, освобожденных Советской Армией. А вечером покажет большой праздничный концерт — "Победа. Одна на всех".

Книгу-фотоальбом "Люди Победы. Будем жить!" можно заказать на сайте polk.inter.ua.